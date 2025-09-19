Pattinaggio di figura: Paolino-Tuba dodicesimi nella rhythm dance a Skate to Milan. Lontana la qualificazione olimpica

Termina al dodicesimo posto la rhythm dance di Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, giovane coppia di danza azzurra impegnata questo weekend al mitico National Indoro Stadium di Pechino, teatro della competizione di pattinaggio di figura Skate To Milan 2026 che mette in palio gli ultimi spot rimasti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Prova di buona fattura quella degli azzurri, saliti di colpi a livello di rendimento rispetto al recente Lombardia Trophy. Gli azzurri seguiti da Valter Rizzo, Brunilde Bianchi, Stefania de Luca hanno inaugurato la performance con il set di twizzles, chiamato di livello 4, elemento che ha preceduto il pattern, di livello base, e la sequenza di passi (di livello 2).

Dopo il sollevamento rotazionale (livello 4) i nostri portacolori hanno così chiuso i conti con la difficoltà coreografica, raggiungendo in linea generale un GOE positivo, anche se non elevato. Alla fine il punteggio dirà 60.04 (33.00, 27.04), score distante dalle posizioni che contano, ma che certifica tutto il potenziale del team.

Ai piani alti non deludono le aspettative i lituani Allison Reed-Saulius Ambrulivecius, veri intrusi di questa gara e capaci di stampare ben 80.95 (45.56, 35.09) facendo il vuoto sotto ogni aspetto a raggiungendo sfilze di +3, +4 e +5 staccando di cinque lunghezze gli ottimi australiani Holly Harris-Jason Chan, secondi con il nuovo personale di 75.35 (41.88, 31.47). Virtualmente alle Olimpiadi anche gli svedesi Milla Ruud Reitan-Nikolaj Majorov, terzi con 68.30 (40.52, 26.78) ed i nipponici Utana Yoshida-Masaya Morita, quarti con 69.14 (40.37, 28.77). Tra poco il corto delle coppie e quello individuale femminile.