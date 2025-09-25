Pattinaggio Artistico

Pattinaggio di figura, che debutto per Bianchi-Basile! Gli azzurri secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Baku

Zoe Bianchi-Daniel Basile/ International Skating Union-Figure Skating

La danza sul ghiaccio italiana continua a dare importanti, se non importantissimi, segnali in ambito giovanile. Dopo quanto di buono fatto vedere a Varese da Soldati-Tagliabue, nella giornata odierna un’altra coppia di nuova formazione ha ben figurato in un appuntamento del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Stiamo parlando di Zoe Bianchi-Daniel Basile, al momento secondi dopo la rhythm dance a Baku, teatro della quinta tappa della competizione itinerante.

Ottima prestazione quella del binomio tricolore, capace di stampare al debutto un punteggio sopra la soglia dei sessanta punti, maturato grazie ad un programma ben confezionato in cui hanno raccolto livello 3 e livello 2 nel pattern di danza obbligata, livello 4 nei twizzles e nel sollevamento rotazionale e livello 2 sella serie passi sulla diagonale, ottenendo così 60.75 (33.88, 26.87), cinque punti meno dei leader francesi Amber Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, primi con 65.58 (36.90, 28.68). 

Sul gradino più basso del podio ci sono invece i canadesi Summer Homick-Nichholas Buelow, capaci di raccogliere 58.78 (33.09, 25.69). Più staccati gli statunitensi Jane Calhoun-Mark Zheltyshev, quarti con 56.06 (31.86, 24.19). Tocca dunque tenere botta nel segmento lungo per poter conquistare il primo piazzamento in top 3 di questa edizione.

In campo maschile il sudcoreano Minkyu Seo si è invece imposto anche nel libero, vincendo così la gara con 153.78 (78.79, 75.99) per 236.45, staccando così il pass per la semifinale. Buona la performance dell’asiatico, rallentato solo da una caduta nel quadruplo salchow (sottoruotato) e poi abile a sciorinare sette tripli tra cui due axel. Da segnalare poi il secondo posto del belga Denis Krouglov, salito dalla terza alla seconda piazza con 139.72 (71.56, 68.16) per 213.47. Ha completato la top 3 invece lo statunitense Caleb Farrington con 139.83 (69.90, 69.93) per 210.66. 

CLASSIFICA RHYTM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN
FRA
65.58 1
2 Zoe BIANCHI / Daniel BASILE
ITA
60.75 2
3 Summer HOMICK / Nicholas BUELOW
CAN
58.78 3
4 Jane CALHOUN / Mark ZHELTYSHEV
USA
56.05 4
5 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU
BEL
55.23 5
6 Nelly Elisa HEMCKE / Artyom SLADKOV
GER
52.62 6
7 Eliska ZAKOVA / Filip MENCL
CZE
51.28 7
8 Anaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO
USA
51.19 8
9 Xinai DING / Hanchong ZHENG
CHN
51.05 9
10 Sarah MARCILLY VAZQUEZ / Jolan ENGEL
ESP
45.83 10
11 Anna MACKENZIE / Wesley LOCKWOOD
SWE
44.57 11
12 Leonie WOODTLI / Timon David SUHNER
SUI
44.26 12
13 Claudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU
POR
42.92 13
14 Anna OBRIEN / Drake TONG
AZE
41.57 14
15 Matilde PETRACCHI / Pietro ROTA
ITA
41.35 15

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

1 Minkyu SEO
KOR
236.45 1 1
2 Denis KROUGLOV
BEL
213.47 3 3
3 Caleb FARRINGTON
USA
210.66 4 2
4 Patrick BLACKWELL
USA
193.15 2 6
5 Ryoto MORI
JPN
188.17 5 5
6 Boren LU
CHN
175.11 14 4
7 Janis ZNOTINS
LAT
172.91 11 7
8 Maksym PETRYCHENKO
AUT
169.50 9 8
9 Konstantin SUPATASHVILI
GEO
169.13 8 9
10 Vladislav CHURAKOV
EST
167.73 10 10
11 Albin SAMUELSSON
SWE
160.75 7 13
12 Jakub TYKAL
CZE
159.11 17 11
13 Aurelian CHERVET
SUI
157.19 6 19
14 Deyan MIHAYLOV
BUL
154.83 13 15
15 Mehmet Cenkay KARLIKLI
TUR
153.57 18 12
16 Dmitry RUDENKO
SVK
152.88 16 14
17 Felix Haoyu ZENG
GER
152.50 15 16
18 Oscar OLIVER
POL
151.34 12 18
19 Matvey SOKOLOV
ISR
140.62 22 17
20 Nikita KOZLOV
KAZ
134.49 21 20
21 Juan URENA RUIZ
ESP
130.74 20 21
22 Sylvain RITCHIE
FRA
117.36 19 22
