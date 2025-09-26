Pattinaggio di figura: Bianchi-Basile conquistano il secondo posto al Grand Prix Junior di Baku

Arriva una notizia a dir poco meravigliosa dal Grand Prix Junior di Baku, città azera che sta ospitando la quinta tappa valida per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. La coppia azzurra formata da Zoe Bianchi e Daniel Basile ha infatti conquistato ufficialmente la seconda posizione nella danza sul ghiaccio, regalando così all’Italia il primo piazzamento sul podio per questa edizione della rassegna itinerante.

Prestazione solida per gli atleti seguiti da Valter Rizzo e Brunilde Bianchi, bravissimi a difendere senza patema alcuno la piazza già messa in ghiaccio nella rhythm dance, confezionando un free valutato 88.89 (47.51, 41.38) per il nuovo personal best di 149.63. Nello specifico i nostri giovani portacolori hanno guadagnato punti preziosi nella sequenza di passi in parallelo su in piede, chiamata di livello 3 così come diagonal step. Bene poi anche i twizzles (livello 3-4), oltre che i due sollevamenti, anche questi assegnati del massimo del livello.

Meglio di Zoe e Daniel soltanto i francesi Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, i quali hanno ritoccato il loro vantaggio vincendo comodamente la gara con 96.63 (51.63, 45.00) per 162.21 sfoggiando un altro passo sia nel tecnico che nelle components. Sul gradino più basso del podio si sono invece accomodati i canadesi Summer Homick-Nicholas Buelow, terzi con il brivido grazie al vantaggio del segmento breve ma quinti nel libero, viziato da una sbavatura nei twizzles.

I nordamericani sono comunque riusciti a staccare un salvifico 83.60 (44.74, 38.66) per 142.38, appena venti centesimi in più della coppia belga Sofia Beznokikova-Max Leleu, quarti con 98.95 (46.95, 40.00) per 142.18. Da segnalare infine la quindicesima posizione di Matilde Petracchi-Pietro Rota con 62.20 (34.68, 27.52) per 103.55