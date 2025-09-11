Pattinaggio artistico: tutto pronto per il Lombardia Trophy. Molteplici spunti di interesse in chiave Italia e non

Malgrado la stagione 2025-2026 di pattinaggio artistico sia partita ufficialmente da un po’ di tempo, nessuno si potrà offendere se sosteniamo che, da adesso, si comincia davvero a fare sul serio. Questo fine settimana si svolgerà infatti all’IceLab Arena di Bergamo il Lombardia Trophy 2025, importante competizione facente parte del circuito ISU Challenger Series. Inutile dire che si tratta del primo, grande, appuntamento del calendario, con molteplici spunti di interesse in chiave Italia e non.

Guardando all’interno dei nostri confini, i fari saranno puntati sulle coppie, specialità in cui saranno presenti tutti i team di punta, a cominciare dai Vice Campioni Europei nonché bronzo ai Mondiali 2025 Sara Conti-Niccolò Macii passando per i pluri medagliati europei Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini oltre che dai Campioni d’Europa 2024 Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, finalmente tornati on the track dopo l’anno passato lontano dal ghiaccio a causa dell’infortunio al piede della dama. Con loro ci sarà anche il team formato da Irma Caldara-Riccardo Maglio. Vista l’assenza di avversari di rilievo, aspettiamoci una lotta tutta interna.

Grande attesa anche per la prova individuale maschile, costellata di grandi Campioni. Saranno presenti infatti lo statunitense Campione Mondiale in carica Ilia Malinin, il nipponico Vice Campione Olimpico e Mondiale Yuma Kagiyama e l’ostico francese Adam Siao Him Fa, oro continentale per due volte consecutive e bronzo iridato in carica. Tra gli azzurri si faranno spazio Nikolaj Memola (argento agli ultimi Europei) e l’ormai veterano Matteo Rizzo (anche pluri medagliato in ambito continentale).

Tra le donne è prevista la partecipazione della detentrice del titolo mondiale Alysa Liu, la quale si misurerà con una interessante squadra asiatica composta dalle giapponesi Rino Matsuike, Ami Nakai e Rion Sumiyoshi oltre che dalle sudcoreane Chaeyeon Kim e Seoyoung Kim.

Non ultimo sarà da tutta da gustare la battaglia “in casa” nella danza sul ghiaccio, dove non saranno presenti i Campionissimi Charléne Guignard-Marco Fabbri. Nello specifico assisteremo al bel confronto tra Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, al primo anno Senior dove aver vinto i Mondiali Junior lo scorso anno, e Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e Giulia Paolino-Andrea Tuba, quest’ultimi prossimi a partire (se confermati) per la prova di qualificazione olimpica di Pechino.