Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Varese

Si apre letteralmente con il botto la prima giornata di competizioni in quel di Varese, località che ospita questa settimana la terza tappa del circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. In occasione della rhythm dance infatti la giovanissima coppia azzurra formata da Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue ha centrato una straordinaria seconda posizione, rendendosi artefici di un primo segmento di gara altamente positivo.

Grande debutto dunque per gli azzurri seguiti da Barbara Fusar Poli, Roberto Pellizzari e Federica Bernardi, bravi a ben figurare nel corso dei cinque elementi del proprio layout, cominciato con i due disegni di danza obbligata (livello 3 e livello 1), per poi passare in rassegna il set di twizzles e la sequenza di passi sulla midline (entrambe livello 4), chiudendo poi il programma con il sollevamento stazionato, assegnato di livello 4.

Ottenendo il secondo riscontro in termini di components, i nostri ragazzi si sono quindi subito avvicinati pronti-via in zona 60 punti, raccogliendo 58.32 (31.74, 26.58), quattro lunghezze meno dei primi della classe, gli statunitensi Jasmine Robertson-Chase Rohner, i quali hanno raggiunto 62.08 (34.29, 27.79). A tallonare il team italiano ci sono poi gli altri americani Annelise Stapert-Maxim Korotcov, terzi con 57.77 (32.25, 25.52). Alla finestra inoltre anche i canadesi Summer Homick-Nicholas Buelow con 56.90 (29.92, 26.93). Da menzionare inoltre anche la tredicesima piazza di Martina Lavazza-Raphael Raymond Meunier, tredicesimi con 45.10 (24.06, 21.04).

Nello short maschile invece primo posto provvisorio in una classifica particolarmente corta per il sudcoreano Habin Cho, il quale ha proposto la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, il triplo loop ed il triplo axel stampando 77.76 (42.62, 35.14). Praticamente attaccato c’è però il nipponico Taiga Nishino, frenato da un problema sul triplo flip proposto in catena, redarguito con la chiamata di filo d’ingresso non chiaro, fattore che ha inchiodato il punteggio a 75.97 (40.25, 35.75). Vicinissimo anche il connazionale Shen Uemura con 75.37 (39.66, 35.71). Diciottesima piazza invece per l’italiano Matteo Marchioni. Il pattinatore si è fermato a quota 52.45 (25.38m 27.07) mettendo nel mirino la top 15.

CLASSIFICA RHYHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO