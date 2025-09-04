Pattinaggio Artistico

Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Varese

Fabrizio Testa

Pubblicato

6 minuti fa

il

Arianna Soldati-Nicholas Tagliabu/ Valerio Origo IPA Sport

Si apre letteralmente con il botto la prima giornata di competizioni in quel di Varese, località che ospita questa settimana la terza tappa del circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. In occasione della rhythm dance infatti la giovanissima coppia azzurra formata da Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue ha centrato una straordinaria seconda posizione, rendendosi artefici di un primo segmento di gara altamente positivo.

Grande debutto dunque per gli azzurri seguiti da Barbara Fusar Poli, Roberto Pellizzari e Federica Bernardi, bravi a ben figurare nel corso dei cinque elementi del proprio layout, cominciato con i due disegni di danza obbligata (livello 3 e livello 1), per poi passare in rassegna il set di twizzles e la sequenza di passi sulla midline (entrambe livello 4), chiudendo poi il programma con il sollevamento stazionato, assegnato di livello 4.

Ottenendo il secondo riscontro in termini di components, i nostri ragazzi si sono quindi subito avvicinati pronti-via in zona 60 punti, raccogliendo 58.32 (31.74, 26.58), quattro lunghezze meno dei primi della classe, gli statunitensi Jasmine Robertson-Chase Rohner, i quali hanno raggiunto 62.08 (34.29, 27.79). A tallonare il team italiano ci sono poi gli altri americani Annelise Stapert-Maxim Korotcov, terzi con 57.77 (32.25, 25.52). Alla finestra inoltre anche i canadesi Summer Homick-Nicholas Buelow con 56.90 (29.92, 26.93). Da menzionare inoltre anche la tredicesima piazza di Martina Lavazza-Raphael Raymond Meunier, tredicesimi con 45.10 (24.06, 21.04).

Nello short maschile invece primo posto provvisorio in una classifica particolarmente corta per il sudcoreano Habin Cho, il quale ha proposto la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, il triplo loop ed il triplo axel stampando 77.76 (42.62, 35.14). Praticamente attaccato c’è però il nipponico Taiga Nishino, frenato da un problema sul triplo flip proposto in catena, redarguito con la chiamata di filo d’ingresso non chiaro, fattore che ha inchiodato il punteggio a 75.97 (40.25, 35.75). Vicinissimo anche il connazionale Shen Uemura con 75.37 (39.66, 35.71). Diciottesima piazza invece per l’italiano Matteo Marchioni. Il pattinatore si è fermato a quota 52.45 (25.38m 27.07) mettendo nel mirino la top 15. 

CLASSIFICA RHYHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Jasmine ROBERTSON / Chase ROHNER
USA
62.08 1
2 Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE
ITA
58.32 2
3 Annelise STAPERT / Maxim KOROTCOV
USA
57.77 3
4 Summer HOMICK / Nicholas BUELOW
CAN
56.90 4
5 Diane SZNAJDER / Jachym NOVAK
CZE
53.96 5
6 Alexia KRUK / Jan EISENHABER
GER
53.63 6
7 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN
FRA
53.18 7
8 Eniko KOBOR / Zoard KOBOR
GER
52.66 8
9 Anita STRAUB / Andreas STRAUB
AUT
51.86 9
10 Lara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA
ESP
48.91 10
11 Claudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU
POR
45.79 11
12 Leonie WOODTLI / Timon David SUHNER
SUI
45.50 12
13 Martina LAVAZZA / Raphael Raymond MEUNIER
ITA
45.10 13
14 Lucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS
SVK
44.71 14
15 Mariia NEKHAEVA / Dmytriy KRAVCHENKO
ISR
43.30 15
16 Aletta LANYI / Huba GALLAI
HUN
42.67 16
17 Charlotte CHUNG / Axel MACKENZIE
SWE
40.21 17
18 Myroslava TKACHENKO / Riccardo PESCA
UKR
39.46 18
19 Annabel MANN / Jack HAMMOND
GBR
38.05 19
20 Yelyzaveta LISOVA / Jakub JANICKI
POL
32.71 20

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Habin CHOI
KOR
77.76 1
2 Taiga NISHINO
JPN
75.97 2
3 Shun UEMURA
JPN
75.37 3
4 Lukas VACLAVIK
SVK
71.06 4
5 David BONDAR
CAN
70.84 5
6 Nicholas BROOKS
USA
70.49 6
7 Tonghe TIAN
CHN
68.34 7
8 Aleksandr FEGAN
USA
67.97 8
9 Sandro de ANGELO
SUI
64.04 9
10 Andre ZAPATA
ESP
59.91 10
11 Leon ROJKOV
GER
59.26 11
12 Kirill SHEIKO
ISR
55.72 12
13 Maksym PETRYCHENKO
AUT
55.05 13
14 Jakub TYKAL
CZE
54.59 14
15 Gianni MOTILLA
FRA
53.57 15
16 Elias SAYED
SWE
53.22 16
17 Jiarui LI
HKG
52.71 17
18 Matteo MARCHIONI
ITA
52.45 18
19 Cody KOCK
RSA
48.69 19
20 Vladislav CHURAKOV
EST
48.12 20
21 Furkan Emre INCEL
TUR
47.03 21
22 Hyunseo PARK
KOR
46.07 22
23 Fedir BABENKO
UKR
44.36 23
WD Kolos RAC
HUN
Argomenti correlati:
Exit mobile version