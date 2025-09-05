Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico, Soldati-Tagliabue quarti di un soffio al Grand Prix Junior di Varese, Ghezzo undicesima dopo lo short

Per un soffio. Per un pugno di centesimi Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue si sono dovuti accontentare della quarta posizione in occasione della gara della danza, segmento che ha aperto la seconda giornata di competizioni a Varese, località che ospita la terza tappa del circuito Junior Grand Prix di pattinaggio di figura. 

Un risvolto amaro, ma che non può che fare parte di un percorso di crescita promettente. Gli azzurrini infatti, secondi dopo la rhythm dance, hanno lasciato qualcosa sul piatto rispetto alla concorrenza, in particolare modo nel set di twizzles, chiamato di livello due e viziato da una sbavatura.

Sfoderando tuttavia un free molto program interessante, interpretato sulle musiche di “007”, gli allievi seguiti da Barbara Fusar Poli, Roberto Pellizola e Federica Bernardi hanno guadagnato 84.57 (45.27, 39.30) per 142.89, meno di un punto rispetto ai canadesi Summer Homick-Nicholas Buelow, piazzatisi sul gradino più basso del podio con 86.66 (45.88, 40.78) per 143.56.

Vittoria netta invece per gli statunitensi Jasmine Robertson-Chase Rohner, trionfatori con 94.44 (51.18, 43.26) per 156.52 precedendo i francesi Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, ieri settimi a causa di una caduta nel pattern di danza obbligata e oggi secondi con 94.00 (50.16, 43.84) per 147.18. Brillante piazzamento in top 10 inoltre per Martina Lavazza-Raphael Raymond Meunier, saliti di tre posti con lo score di 76.65 (43.01, 33.64).

Nello short program femminile solidissima prestazione invece per la giapponese Sumika Kanazawa, leader con 65.37 (37.39, 27.98), punteggio maturato grazie ad un layout imbastito dal doppio axel, dal triplo lutz combinato con il triplo toeloop e dal triplo rittberger. A cinque punti di distanza si è invece posizionata la cinese Yihan Wang, seconda con 60.91 (35.26, 25.66) e leggermente rallentata da un doppio axel non eccezionale. Ad un’incollatura si è attestata la sudcoreana Seojin Youn, la quale ha stampato un corto da 60.70 (33.44, 27.26) appesantito da un errore nel triplo toeloop combinato, eseguito con una rotazione corta. 

Possibilità concrete di raggiungere le prime dieci in classifica per Amanda Ghezzo, al momento la migliore delle italiane come dimostra la sua undicesima casella contrassegnata da una prestazione valutata 56.27 (30.34, 25.93) caratterizzata da un significativo doppio axel e da un ottimo triplo rittberger in zona mista, ma purtroppo depotenziata da una problema nella combinazione triplo lutz/triplo toeloop, in cui secondo salto è stato chiamato degradato. Più indietro Beatrice Soldati, diciannovesima con 49.15 (26.51, 22.64). Segue infine Elena Agostinelli, ventesima con 48.21 (25.80, 22.41). 

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Jasmine ROBERTSON / Chase ROHNER
USA
156.52 1 1
2 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN
FRA
147.18 7 2
3 Summer HOMICK / Nicholas BUELOW
CAN
143.56 4 3
4 Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE
ITA
142.89 2 5
5 Annelise STAPERT / Maxim KOROTCOV
USA
142.68 3 4
6 Alexia KRUK / Jan EISENHABER
GER
136.75 6 6
7 Diane SZNAJDER / Jachym NOVAK
CZE
130.92 5 8
8 Anita STRAUB / Andreas STRAUB
AUT
130.87 9 7
9 Eniko KOBOR / Zoard KOBOR
GER
129.59 8 9
10 Martina LAVAZZA / Raphael Raymond MEUNIER
ITA
120.75 13 10
11 Lara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA
ESP
120.10 10 12
12 Mariia NEKHAEVA / Dmytriy KRAVCHENKO
ISR
115.73 15 11
13 Leonie WOODTLI / Timon David SUHNER
SUI
115.10 12 13
14 Lucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS
SVK
112.89 14 14
15 Claudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU
POR
112.74 11 16
16 Charlotte CHUNG / Axel MACKENZIE
SWE
107.40 17 15
17 Aletta LANYI / Huba GALLAI
HUN
105.39 16 17
18 Annabel MANN / Jack HAMMOND
GBR
99.55 19 18
19 Myroslava TKACHENKO / Riccardo PESCA
UKR
92.06 18 20
20 Yelyzaveta LISOVA / Jakub JANICKI
POL
87.40 20 19

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Sumika KANAZAWA
JPN
65.37 1
2 Yihan WANG
CHN
60.91 2
3 Seojin YOUN
KOR
60.70 3
4 Anastasia BRANDENBURG
SUI
59.83 4
5 Annika CHAO
USA
59.37 5
6 Kaoruko WADA
JPN
58.66 6
7 Elina GOIDINA
EST
57.69 7
8 Polina DZSUMANYIJAZOVA
HUN
57.28 8
9 Logan HIGASE-CHEN
USA
56.55 9
10 Venla SINISALO
FIN
56.28 10
11 Amanda GHEZZO
ITA
56.27 11
12 Vasilisa BOGOMOLOVA
CYP
55.21 12
13 Nayeon KO
KOR
55.00 13
14 Angel DELEVAQUE
NED
54.37 14
15 Sofya TITOVA
ARM
53.10 15
16 Eve DUBECQ
FRA
53.04 16
17 Jana HORCICKOVA
CZE
51.26 17
18 Nora COPPENS
SWE
49.79 18
19 Beatrice SOLDATI
ITA
49.15 19
20 Elena AGOSTINELLI
ITA
48.21 20
21 Sofiia RYMSHYNA
UKR
48.01 21
22 Diana Alexandra ZIESECKE
GER
46.50 22
23 Petra LAHTI
NZL
45.76 23
24 Paula KASNAR
CRO
44.60 24
25 Ksenia KROUZKEVITCH
CAN
44.03 25
26 Olivia LENGYELOVA
SVK
42.92 26
27 Luna ROZMAN
SLO
36.92 27
28 Maria VELAZQUEZ TOSCANO
MEX
36.33 28
29 Ella HAWKES
RSA
36.15 29
30 Flora Marie SCHALLER
AUT
34.12 30
31 Katerina GERVITZ
ISR
32.09 31
32 Salome SCHMID
LIE
31.93 32
33 Dana-Syrine CRAUSAZ
MAR
28.86 33
34 Eva SUZNJEVIC
BIH
26.82 34
35 Dita GILTAIRE
LUX
25.12 35
36 Noa SEGUI JIMENEZ
ESP
24.98 36
