Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Shimada trionfa al Grand Prix Junior di Bangkok, settimo posto per Napolitano-Comi

Fabrizio Testa

Pubblicato

11 minuti fa

il

Mao Shimada/ International Skating Union

Non poteva finire in modo diverso. Mao Shimada ha infatti trionfato in quel di Bangkok vincendo la gara individuale femminile in occasione della quarta tappa valida per il circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Dominio totale quello della giapponese che, per l’occasione, ha messo a referto il suo decimo successo consecutivo in categoria, dove non è stata mai battuta da nessun’altra avversaria dall’inizio del quadriennio olimpico.

Tutto facile per l’allieva di Mie Hamada, capace di sbaragliare la concorrenza concedendosi il lusso di commettere due errori di un certo tipo: l’asiatica è infatti caduta nel quadruplo toeloop (degradato), realizzando poi in modo non eccezionale il triplo axel (chiamato sul quarto).

Snocciolando senza patema alcuno gli altri elementi del layout (da cui si contano sei tripli e due doppi axel), la nipponica ha stampato 128.71 (67.74, 61.97) sfiorando quota 200 e fermandosi così a 199.07 Secondo posto poi per la connazionale Mei Okada, autrice di un free pulito valutato 125.04 (64.88, 60.16 per 190.99) con cui ha regolato Jeongyoul Hwang, terza per un’incollatura grazie al vantaggio accumulato nello short attestandosi a quota 177.71 (52.55, 55.06) per 178.50 beffando l’australiana Hana Bath, vicinissima al colpaccio ma alla fine quarta con 121.35 (66.99, 54.63) per 178.42

Nelle coppie d’artistico settima piazza per Irina Napolitano-Edoardo Comi, autori di un sesto libero positivo anche se complicato nella sezione centrale, per via di una caduta nel triplo salchow lanciato e di una fallosa combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/doppio toeloop, chiamata degradata. Gli azzurrini hanno così ottenuto 86.20 (41.25, 45.95) totalizzando 133.27.

Ai piani alti da segnalare il sorpasso e la vittoria dei cinesi Rui Guo-Yiwen Zhang che, malgrado una caduta nella sequenza di salti, con il punteggio di 105.47 (53.63, 52.84) e il totale di 163.03 hanno superato in volata i canadesi Jazmine Desrochers-Kleran Thrasher, leader nello short e secondi nella classifica finale con 160.65 a causa anche di due cadute, arrivate nel triplo salchow lanciato e nel secondo doppio axel collocato in sequenza con il doppio axel e l’axel semplice. Terzo posto invece per gli statunitensi Sofia Jarmoc-Luke Witowski, bravi a scalare di una posizione raccogliendo 94.66 (45.83, 48.83) per 149.66

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Mao SHIMADA
JPN
199.07 1 1
2 Mei OKADA
JPN
190.99 2 2
3 Jeongyul HWANG
KOR
178.50 3 5
4 Hana BATH
AUS
178.42 9 3
5 Shuxian JIN
CHN
172.99 11 4
6 Hyowon LEE
KOR
172.00 6 6
7 Valeriya EZHOVA
SUI
171.59 8 7
8 Victoria BARAKHTINA
CAN
168.71 4 8
9 Stefania GLADKI
FRA
164.76 5 10
10 Jessica JURKA
USA
157.11 18 9
11 Emilia NEMIROVSKY
USA
156.81 7 12
12 Yu-Feng TSAI
TPE
150.27 13 11
13 Ariel GUO
HKG
144.31 10 16
14 Darja TRUBITSON
FIN
144.17 12 14
15 Izabella ESAIAN
ARM
142.44 19 13
16 Simona TKACHMAN
ISR
138.92 16 15
17 Kira BARANOVSKA
LAT
137.96 15 17
18 Phattaratida KANESHIGE
THA
133.94 17 20
19 Marta Helena PRANGEL
EST
133.46 20 18
20 Marie BIERWERT
UAE
132.75 14 21
21 Veronika KIM
KAZ
130.67 21 19
22 Aisha ALLAKHVERDIEVA
GEO
118.63 22 22
23 Petra LAHTI
NZL
113.93 23 23
24 Uliana TORBENKOVA
KGZ
113.36 24 24
25 Chiranat CHINPRAPAKRON
THA
101.78 29 25
26 Leyli AKHUNDOVA
AZE
101.11 25 26
27 Alexandra ODMAN
SWE
97.48 26 30
28 Vianna Shen-Rou LINKE
SGP
94.36 28 28
29 Nathania Kinarizzah INSYIRAH
INA
91.45 30 27
30 Chloe Xin Yao NG
MAS
88.18 27 32
31 Stefaniia SOLOVEVA
ARG
85.71 33 29
32 Isabella Miel HAZELTON
PHI
81.06 32 31
33 Misheel OTGONBAATAR
MGL
78.94 34 33
34 Pasuree Marcella TATIRAT
THA
77.13 31 34
35 Fatima ORMAECHE SERVAN
PER
47.26 35 35
36 Siza Suyana DIAZ BERMUDEZ
ECU
37.24 36 36

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Rui GUO / Yiwen ZHANG
CHN
163.03 2 1
2 Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER
CAN
160.65 1 2
3 Sofia JARMOC / Luke WITKOWSKI
USA
149.66 4 3
4 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY
USA
146.74 3 4
5 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS
FRA
139.92 5 5
6 Megan YUDIN / Patrizio Romano ROSSI LOPEZ
ESP
134.04 6 7
7 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI
ITA
133.27 7 6
8 Beau CALLAHAN / Vladimir FURMAN
CAN
125.93 8 8
9 Mujun HU / Zexuan WANG
CHN
124.13 9 9
10 Johanka ZILKOVA / Matyas Rafael BECERRA
CZE
116.21 10 10
11 Zarah WOOD / Alex LAPSKY
GBR
111.65 11 11
12 Ines MOUDDEN / Alejandro Lazaro GARCIA
ESP
104.89 12 12

