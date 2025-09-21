Pattinaggio artistico: Petr Gumennik si prende il secondo spot (neutrale) per le Olimpiadi

Il dado è tratto. Con la prova riservata alla categoria individuale maschile si è chiuso ufficialmente il quadro delle qualificazioni olimpiche di pattinaggio artistico per quanto riguarda i Giochi di Milano Cortina 2026. Al National Indoor Stadium di Pechino si è infatti conclusa la competizione Skate to Milano 2026, passata in archivio con il trionfo larghissimo del russo Petr Gumennik.

Prova più che consistente per l’atleta, in gara sotto bandiera neutrale. Dopo aver dominato in lungo e in largo lo short il nativo di San Pietroburgo ha fatto suo anche il libero, silurando la concorrenza proponendo un layout votato all’attacco, probabile monito per i diretti avversari (i Malinin, i Kagiyama e gli Siao-Him-Fa della situazione): nello specifico Gumennik ha presentato ben cinque quadrupli, accusando però spesso e volentieri dei problemi di rotazione più o meno gravi. Fatta eccezione per il flip iniziale e per il salchow combinato con il triplo toeloop, passati senza problemi, il pattinatore ha eseguito in modo sottoruotato il lutz ed il loop, arrivando poi sul quarto nel secondo salchow in sequenza con il doppio axel.

Snocciolando inoltre un triplo axel ed un triplo lutz, l’allievo seguito da Veronika Daineko ha stampato 169.02 (88.97, 80.05) per 262.82 tenendo a debita distanza il sudcoreano Hyungyeom Kim, secondo con 153.91 (82.78, 71.13) per 228.60 dopo aver guadagnato punti preziosi grazie ad un quadruplo toeloop e otto tripli tra cui un axel.

Conserva la top 3, quindi anche il pass, il messicano Donovan Carrillo, il quale ha alzato le barricate sfruttando il vantaggio del corto guadagnano il gradino più basso del podio con il nono libero valutato 133.33 (64.82, 72.57) per 222.36. Rientrano nella gioia olimpica anche l’ucraino Kyrylo Marsak, quarto con 145.24 (74.74, 70.50) per 217.57, oltre che il rappresentante di Taipei Yu-Hsiang Li, quinto con 146.67 (76.04, 70.63) per 216.98

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

