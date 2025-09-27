Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo e Daniel Grassl sul podio al Nepela Memorial

Matteo Rizzo/ Pier Colombo

Si conclude con altri due piazzamenti sul podio l’avventura della spedizione azzurra impegnata al Nepela Memorial 2025, gara internazionale di pattinaggio artistico appena passata agli archivi in quel di Bratislava. Dopo l’incredibile tripletta siglata in campo femminile, nella prova maschile Matteo Rizzo e Daniel Grassl si sono attestati rispettivamente al secondo ed al terzo posto, cedendo il passo al solo francese Kevin Aymoz.

Bella in tal senso la risposta di Rizzo che, dopo uno short leggermente falloso terminato in quarta piazza, è salito di due caselle confezionando un libero pulito (solo un passaggio a vuoto in lutz eseguito doppio anziché triplo nella combinazione con il triplo salchow) contrassegnato dall’esecuzione di un quadruplo toeloop e di sei tripli, tra cui due axel, con cui ha raccolto 166.94 (81.85, 85.09) per 249.46.

In top 3 come detto in apertura anche Grassl, rimasto leggermente attardato per via di alcuni problemi di rotazione e soprattutto per una caduta nel triplo axel, fattore che ha inchiodato il suo score a 155.92 (83.39, 74.53) per 249.46. Libero problematico anche per Nikolaj Memola, sprofondato all’ottavo posto per via di alcuni errori arrivati nella seconda parte del programma, in particolare con delle defaillance nel quadruplo lutz, andato in ripetizione, stesso destino del triplo axel successivo, atterrato con caduta, e in un lutz girato di un solo giro nella sequenza con due doppi axel. L’atleta in virtù di quanto successo si è così dovuto accontentare di 140.42 (68.99, 72.43) per 220.05 Qualche imprecisione anche per il vincitore Aymoz, il quale ha fatto la differenza con le components stampando 168.41 (79.07, 89.34) per 261.90.

Nella danza sorpasso in volata degli spagnoli Olivia Smart-Tim Dieck, che si sono confermati molto più in palla con il segmento lungo come testimoniano i 118.23 (64.33, 53.90) per 192.67 ottenuti in un free dominato, dove hanno tenuto a debita distanza i cechi Natalie Tascherova-Filip Taschler, secondi con 110.05 (60.45, 49.60) per 186.60 precedendo gli statunitensi Caroline Green-Micheal Parsons, terzi con 112.41 (62.21, 50.20).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Kevin AYMOZ
FRA
261.90 1 1
2 Matteo RIZZO
ITA
249.46 4 2
3 Daniel GRASSL
ITA
241.81 2 3
4 Mihhail SELEVKO
EST
229.20 6 4
5 Adam HAGARA
SVK
223.16 9 5
6 Jacob SANCHEZ
USA
223.14 3 9
7 Vladimir SAMOILOV
POL
221.87 7 6
8 Nikolaj MEMOLA
ITA
220.05 5 8
9 Younghyun CHA
KOR
212.82 11 7
10 Aleksa RAKIC
CAN
210.91 10 10
11 Jari KESSLER
CRO
210.81 8 12
12 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE
ESP
208.69 12 11
13 Samy HAMMI
FRA
199.31 13 14
14 Nikita STAROSTIN
GER
194.57 18 13
15 Lukas VACLAVIK
SVK
180.79 19 15
16 Tobia OELLERER
AUT
178.24 15 18
17 Xavier VAUCLIN
FRA
177.15 14 19
18 Jakub LOFEK
POL
176.89 17 17
19 Vadym NOVIKOV
UKR
160.64 21 16
20 Casper JOHANSSON
SWE
158.52 20 20
21 Hugo BOSTEDT
SWE
157.70 16 22
22 Euken ALBERDI
ESP
141.55 23 21
23 Jozef CURMA
SVK
122.73 22 23

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Olivia SMART / Tim DIECK
ESP
192.67 2 1
2 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER
CZE
186.60 1 5
3 Caroline GREEN / Michael PARSONS
USA
184.18 7 2
4 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD
FRA
183.40 4 3
5 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER
FRA
183.05 3 4
6 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN
FIN
173.90 6 6
7 Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI
USA
172.44 5 7
8 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX
FRA
163.60 8 8
9 Zofia GRZEGORZEWSKA / Oleg MURATOV
POL
144.00 9 9
10 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN
NED
140.28 10 10
11 Emese CSISZER / Mark SHAPIRO
HUN
129.54 12 11
12 Emilia Monika ZIOBROWSKA / Shiloh Douglas JUDD
ROU
125.66 11
