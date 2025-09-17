Pattinaggio artistico, è la settimana della qualificazione olimpica: il programma e come seguire la gara in tv

Sale la tensione nel mondo del pattinaggio artistico. Questo weekend, precisamente dal 19 al 21 settembre, si svolgerà infatti una delle gare più attese di questo inizio stagione, ovvero il cosiddetto Road To Milan 2025, prova valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.’

Ricordiamo che la maggior parte dei pass sono stati già assegnati nel corso dell’annata sportiva scorsa con i Campionati Mondiali 2025 andati in scena a Boston, negli Stati Uniti. In Cina ci saranno dunque in palio solo diciassette posti, cinque per la categoria individuale femminile, cinque per quella individuale maschile, tre per le coppie d’artistico, quattro per le coppie di danza.

L’Italia sarà della partita soltanto nella danza, dove ci sarà la possibilità di accaparrarsi la seconda carta dopo quella ottenuta già da Charléne Guignard-Marco Fabbri. A provarci, con grandi ambizioni, saranno Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, binomio salito sensibilmente di colpi nell’ultimo anno. I fari saranno poi puntati sugli atleti russi che, per la prima volta, faranno di nuovo capolino sulla scena internazionale (anche se sotto bandiera neutrale) con Petr Gumennik ed Adelia Petrosyan, quest’ultima favoritissima non solo per il trionfo a Pechino, ma anche proprio per il titolo olimpico.

Data l’importanza dell’evento, l’International Skating Union trasmetterà in diretta gratuita la tre giorni di competizioni sul proprio canale YouTube. I segmenti saranno visibili inoltre anche su The Olympic Channel. Di seguito il programma completo della manifestazione.

ISU SKATE TO MILAN (QUALIFICAZIONI MILANO CORTINA 2026) PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARI ITALIANI)

Venerdì 19 settembre

06:15 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Paolini-Tuba)

09:30 Short program coppie d’artistico

12:00 Short program individuale femminile

Sabato 20 settembre

04:00 Short program individuale maschile

08:30 Free program coppie d’artistico

11:15 Free program individuale femminile

Domenica 21 settembre

04:00 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Paolini-Tuba

07:45 Free program individuale maschile

