Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: doppietta azzurra con Gutmann e Pezzetta nello short al Nepela Memorial, secondo Grassl

Fabrizio Testa

Pubblicato

6 minuti fa

il

Uno-due Italia a Bratislava. La prima giornata di competizioni valida per il Nepela Memorial, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026, si è aperta con una promettente doppietta azzurra, segnata da Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta, al momento prima e seconda al termine del segmento breve.

Da un lato la trentina si è rivelata la migliore nelle components, dall’altro invece l’altoatesina ha fatto registrare un punteggio superiore sul lato tecnico. Dietro, tutte le altre. Ma andiamo con ordine: Gutmann si è resa artefice di un programma estremamente fluido in cui ha unito qualità e precisione nei salti e nelle trottole: davvero ottima in tal senso la combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, elemento che ha preceduto un doppio axel magicamente incastrato nella coreografia (“La Legge Di Lidia Poët” il tema), per poi chiudere con il triplo lutz collocato in zona bonus. Ben comportandosi anche nelle altre difficoltà, l’allieva di Gabriele Minchio ha guadagnato 67.25 (36.53, 30.72), rimanendo in scia con quanto ottenuto nel segmento al Lombardia Trophy

Miglioramento evidente per Anna Pezzetta che, invece, ha optato per la musica “Exercises in free love“, non lasciando praticamente nulla sul piatto a cominciare dalla sontuosa, scorrevole ed altissima catena triplo lutz/triplo toeloop, passando per il doppio axel ed il triplo flip, fermandosi a  (36.79, 29.99), due punti più della canadese Sara-Muade Dupuis, virtualmente sul gradino più basso con 64.16 (35.70, 28.46). Indietro invece la statunitense Starr Andrews, rimasta quarta con 60.67 (32.21, 28.46) sbagliando il triplo loop (sottoruotato) e precedendo la terza azzurra in lizza, Sarina Joos, quinta con 59.85 (33.65, 26.40) e dimostrandosi così pienamente in corsa per il podio.

Impatto positivo anche per Daniel Grassl, anche lui al debutto e bravo a strappare pronti-via la seconda posizione nella prova maschile, lottando nei primi due salti – ovvero la proficua combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop e il quadruplo loop (chiamato sul quarto) – e ben eseguendo il triplo axel, tanto da raggiungere 85.89 (46.24, 39.65). Meglio di lui solo il francese Kevin Aymoz, attualmente leader con 93.49 (48.25, 45.24) con una performance pulita impreziosito dal quadruplo toeloop agganciato al triplo toeloop, dal triplo lutz e dal triplo axel. Bene inoltre lo statunitense Jacob Sanchez che, con un layout conservativo, ha ottenuto il terzo posto ricevendo una valutazione di 83.97 (43.04, 40.94). Una caduta nel triplo axel (sottoruotato) ha invece frenato la corsa di Matteo Rizzo, quarto con 82.52 (41.45, 41.07). Discorso speculare per Nikolaj Memola, caduto però nel quadruplo lutz (sottoruotato) e quinto con 79.63 (43.18, 37.45). 

Nella danza sul ghiaccio infine ottimo inizio per i cechi Natalie Taschlerova-Filup Taschler, al momento leader con 76.55 (43.36, 33.19) rifilando due lunghezze agli spagnoli Olivia Smart-Tim Dieck, secondo con 74.44 (40.78, 33.66) davanti ai transalpini Loicia Demougeot-Theo Le Mercier, terzi a 77.72 (39.73, 32.99).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Kevin AYMOZ
FRA
93.49 1
2 Daniel GRASSL
ITA
85.89 2
3 Jacob SANCHEZ
USA
83.97 3
4 Matteo RIZZO
ITA
82.52 4
5 Nikolaj MEMOLA
ITA
79.63 5
6 Mihhail SELEVKO
EST
77.75 6
7 Vladimir SAMOILOV
POL
76.22 7
8 Jari KESSLER
CRO
74.48 8
9 Adam HAGARA
SVK
71.77 9
10 Aleksa RAKIC
CAN
71.76 10
11 Younghyun CHA
KOR
71.73 11
12 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE
ESP
71.65 12
13 Samy HAMMI
FRA
68.04 13
14 Xavier VAUCLIN
FRA
67.44 14
15 Tobia OELLERER
AUT
65.35 15
16 Hugo BOSTEDT
SWE
63.20 16
17 Jakub LOFEK
POL
63.14 17
18 Nikita STAROSTIN
GER
61.74 18
19 Lukas VACLAVIK
SVK
57.14 19
20 Casper JOHANSSON
SWE
56.29 20
21 Vadym NOVIKOV
UKR
46.80 21
22 Jozef CURMA
SVK
45.09 22
23 Euken ALBERDI
ESP
44.35 23

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Lara Naki GUTMANN
ITA
67.25 1
2 Anna PEZZETTA
ITA
66.78 2
3 Sara-Maude DUPUIS
CAN
64.16 3
4 Starr ANDREWS
USA
60.67 4
5 Sarina JOOS
ITA
59.85 5
6 Lorine SCHILD
FRA
59.01 6
7 Mariia SENIUK
ISR
58.33 7
8 Chaeyeon KIM
KOR
56.88 8
9 Vanesa SELMEKOVA
SVK
56.34 9
10 Ava Marie ZIEGLER
USA
55.80 10
11 Elizabet GERVITS
ISR
54.96 11
12 Nataly LANGERBAUR
EST
53.11 12
13 Elyce LIN-GRACEY
USA
52.34 13
14 Julia van DIJK
NED
51.14 14
15 Clemence MAYINDU
FRA
50.80 15
16 Niina PETROKINA
EST
49.10 16
17 Nina POVEY
GBR
48.48 17
18 Aleksandra GOLOVKINA-DOLINSKE
LTU
48.43 18
19 Barbora VRANKOVA
CZE
44.91 19
20 Sadie Shen WENG
TPE
40.89 20
21 Jade HOVINE
BEL
38.19 21
22 Ana Sofia BESCHEA
ROU
36.65 22
23 Julia FENNELL
ISR
32.22 23
WD Emilija OZOLA
LAT
WD Sofiia EKZARKHOVA
UKR

CLASSIFICA RHYTM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

1 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER
CZE
76.55 1
2 Olivia SMART / Tim DIECK
ESP
74.44 2
3 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER
FRA
72.72 3
4 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD
FRA
72.09 4
5 Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI
USA
72.08 5
6 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN
FIN
71.78 6
7 Caroline GREEN / Michael PARSONS
USA
71.77 7
8 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX
FRA
65.18 8
9 Zofia GRZEGORZEWSKA / Oleg MURATOV
POL
57.32 9
10 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN
NED
54.07 10
11 Emilia Monika ZIOBROWSKA / Shiloh Douglas JUDD
ROU
50.37 11
12 Emese CSISZER / Mark SHAPIRO
HUN
48.18 12
Argomenti correlati:
Exit mobile version