Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Amber Glenn vince il Nebelhorn Trophy, nella danza trionfo per Lewis-Gibson

Fabrizio Testa

Pubblicato

3 minuti fa

il

Si chiudono le competizioni in quel di Oberstdorf, città della Germania che ha ospitato questo weekend il Nebelhorn Trophy 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026. Due gli ultimi segmenti di questo ultimo giorno: il libero femminile e la free dance della danza sul ghiaccio. 

Cambia praticamente tutto nella prova individuale, dove alla fine a spuntarla è stata la statunitense Amber Glenn che, dopo il secondo posto nello short, ha pattinato il secondo libero del lotto realizzando elementi importanti come il triplo axel ma commettendo una sbavatura nel triplo loop, atterrato con caduta. In virtù di quanto fatto la nordamericana ha ottenuto 140.80 (72.77, 69.03) per 214.49 arginando la furia della giapponese Mone Chiba, brava a salire di ben due posti dopo la quarta piazza del corto ha messo il turbo stampando il miglior libero valutato 144.40 (73.64, 70.76) per 213.64.

Leggermente indietro, ma comunque sopra quota 205 la sudcoreana Jia Shin, la quale ha sfruttato il vantaggio di ieri accomodandosi sul gradino più basso con 133.98 (66.17, 67.81) per 208.45 beffando Isabeu Levito, alla fine quarta con 136.11 (65.55, 69.56). 207.21.

Nella danza trionfo in totale scioltezza per i britannici Lilah Lear-Lewis Gibson, i quali hanno segnato 122.64 (68.34, 54.30) per 201.51 staccando gli statunitensi Christina Carriera-Anthony Ponomarenko, secondi con 116.24 (65.14, 51.10) per 192.35 davanti ai canadesi Maria-Jade-Lauriault-Romain Le Gac, terzi con 111.19 (63.09, 48.10) per 180.17 recuperando così una casella dalla rhythm dance. Termina infine al nono posto l’avventura di Laura Finelli-Massimo Bucciarelli, noni con 76.96 (45.66, 32.30) per 124.39.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Amber GLENN
USA
214.49 2 2
2 Mone CHIBA
JPN
213.64 4 1
3 Jia SHIN
KOR
208.45 1 4
4 Isabeau LEVITO
USA
207.21 3 3
5 Kaiya RUITER
CAN
178.44 5 6
6 Iida KARHUNEN
FIN
174.01 8 5
7 Lea SERNA
FRA
168.58 6 7
8 Hana YOSHIDA
JPN
155.84 11 8
9 Olga MIKUTINA
AUT
151.91 10 9
10 Katherine MEDLAND SPENCE
CAN
151.57 9 10
11 Julia SAUTER
ROU
144.71 7 11
12 Linnea KILSAND
NOR
124.80 12 14
13 Selma VALITALO
FIN
122.69 15 13
14 Nela SNEBERGEROVA
CZE
122.66 16 12
15 Anna Elizabeth GREKUL
GER
117.11 14 15
16 Oona OUNASVUORI
FIN
99.45 17 16
WD Livia KAISER
SUI
43.82 13

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON
GBR
201.51 1 1
2 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO
USA
192.35 2 2
3 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC
CAN
180.17 4 3
4 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN
GER
180.05 3 4
5 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS
FRA
161.94 5 5
6 Lily HENSEN / Nathan LICKERS
CAN
154.24 6 6
7 Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER
GER
150.73 7 7
8 Lilia SCHUBERT / Nikita REMESHEVSKIY
GER
136.60 8 8
9 Laura FINELLI / Massimiliano BUCCIARELLI
ITA
124.39 9 9
10 Louise BORDET / Martin CHARDAIN
FRA
110.16 11 10
WD Lara LUFT / Ilias FOURATI
HUN
47.18 10
Argomenti correlati:
Exit mobile version