Pattinaggio artistico: Amanda Ghezzo ottima ottava al Grand Prix Junior di Varese, Nishino trionfa in campo maschile

Si conclude con un piazzamento molto incoraggiante la terza tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, rassegna conclusa presso l’Acinque Ice Arena di Varese. Nella iper competitiva prova riservata alla specialità individuale femminile, Amanda Ghezzo ha centrato l’ottavo posto, balzando così in top 10 dopo l’undicesima casella dello short.

Positiva la performance dell’azzura,lLa quale ha portato a casa, tra gli altri elementi, l’ottima seqenza doppio axel/doppio axel, un triplo flip ed un triplo salchow; lottando poi sul triplo luiz singolo sulla catena triplo loop/doppio toeloop e sul triplo loop singolo, toccando quota 104.25 (51.33, 52.92) per il totale di 160.25. 

A spuntarla è stata invece la pattinatrice del Sol Levante Sumika Kanazawa, abile a sfruttare il vantaggio del segmento breve snocciolando il terzo libero del lotto viziato esclusivamente da un passaggio a vuoto nel triplo lutz iniziale, fattore che ha depotenziato il suo punteggio a 120.40 (63.11, 57.29) per 185.77, due lunghezze in più della sudcoreana Seojin Youn, seconda con 123.27 (65.20, 58.07) per 183.97 complice anche un triplo flip chiamato sottoruotato ed un doppio axel sul quarto. Sopra i 180 punti anche la cinese Yihan Wang, terza con 120.30 (65.80, 55.50) per 181.21. Importante citare anche quanto fatto da Beatrice Soldati, ventesima con 88.77 (46.56, 43.21) per 137.92, oltre che da Elena Agostinelli, ventiseiesima con 69.98 (32.07, 40.91) per 118.19 

In campo maschile trionfo invece per Il nipponico Tiga Nishino, abile a scalare di un posto dopo lo short snocciolando un free di alto profilo tecnico, impreziosito da due quadrupli, rispettivamente toeloop e salchow correttamente eseguiti, e da altri sette tripli, alcuni di questi realizzati con qualche patema di troppo; sbavature che comunque gli hanno concesso di stampare 157.33 (83.77, 73.76 per 233.50.

Scivola in piazza d’onore invece il sudcoreano Habin Cho che, malgrado un quadruplo lutz perfettamente ruotato e due quadruplo toeloop, ha perso terreno con un triplo lutz problematico e con una sporcatura nell’ultima trottola inchiodando sul suo score a 154.43 (84.50. 71.93) per 232.19. A distanza siderale si è accomodato sul gradino più basso del podio il giapponese Shin Uemara con 137.18 (65.82, 71.36) per 212.55. Da citare infine quanto fatto da Matteo Marchioni, classificatosi al quindicesimo posto con 108.12 (52.21, 55.91) per 160.57. La prossima tappa si svolgerà a Bangkok, in Thailandia, la prossima settimana. 

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Sumika KANAZAWA
JPN
185.77 1 3
2 Seojin YOUN
KOR
183.97 3 1
3 Yihan WANG
CHN
181.21 2 4
4 Kaoruko WADA
JPN
180.83 6 2
5 Annika CHAO
USA
175.75 5 5
6 Elina GOIDINA
EST
172.64 7 6
7 Nayeon KO
KOR
166.67 13 7
8 Amanda GHEZZO
ITA
160.52 11 10
9 Angel DELEVAQUE
NED
157.27 14 11
10 Diana Alexandra ZIESECKE
GER
156.54 22 8
11 Venla SINISALO
FIN
156.43 10 13
12 Jana HORCICKOVA
CZE
153.40 17 12
13 Anastasia BRANDENBURG
SUI
152.40 4 15
14 Olivia LENGYELOVA
SVK
150.87 26 9
15 Polina DZSUMANYIJAZOVA
HUN
147.04 8 17
16 Sofya TITOVA
ARM
145.92 15 14
17 Eve DUBECQ
FRA
141.16 16 19
18 Vasilisa BOGOMOLOVA
CYP
138.42 12 21
19 Sofiia RYMSHYNA
UKR
138.27 21 16
20 Beatrice SOLDATI
ITA
137.92 19 18
21 Logan HIGASE-CHEN
USA
132.70 9 24
22 Ksenia KROUZKEVITCH
CAN
131.00 25 20
23 Nora COPPENS
SWE
128.53 18 22
24 Petra LAHTI
NZL
121.97 23 23
25 Paula KASNAR
CRO
120.36 24 25
26 Elena AGOSTINELLI
ITA
118.19 20 28
27 Ella HAWKES
RSA
109.05 29 26
28 Flora Marie SCHALLER
AUT
104.57 30 27
29 Luna ROZMAN
SLO
94.71 27 29
30 Maria VELAZQUEZ TOSCANO
MEX
92.81 28 30
31 Salome SCHMID
LIE
87.99 32 31
32 Katerina GERVITZ
ISR
85.17 31 33
33 Eva SUZNJEVIC
BIH
81.60 34 32
34 Dana-Syrine CRAUSAZ
MAR
73.51 33 35
35 Noa SEGUI JIMENEZ
ESP
73.29 36 34
36 Dita GILTAIRE
LUX
68.86 35 36

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Taiga NISHINO
JPN
233.50 2 1
2 Habin CHOI
KOR
232.19 1 2
3 Shun UEMURA
JPN
212.55 3 3
4 Tonghe TIAN
CHN
199.75 7 4
5 Lukas VACLAVIK
SVK
196.88 4 5
6 Nicholas BROOKS
USA
195.34 6 7
7 Aleksandr FEGAN
USA
193.26 8 6
8 Sandro de ANGELO
SUI
180.56 9 8
9 Maksym PETRYCHENKO
AUT
169.54 13 9
10 David BONDAR
CAN
168.78 5 19
11 Leon ROJKOV
GER
168.27 11 11
12 Jiarui LI
HKG
166.17 17 10
13 Andre ZAPATA
ESP
165.36 10 14
14 Gianni MOTILLA
FRA
161.01 15 13
15 Matteo MARCHIONI
ITA
160.57 18 12
16 Jakub TYKAL
CZE
155.96 14 17
17 Kirill SHEIKO
ISR
155.42 12 18
18 Vladislav CHURAKOV
EST
152.53 20 15
19 Furkan Emre INCEL
TUR
150.07 21 16
20 Elias SAYED
SWE
143.14 16 22
21 Fedir BABENKO
UKR
137.41 23 20
22 Hyunseo PARK
KOR
136.22 22 21
23 Cody KOCK
RSA
135.75 19 23
WD Kolos RAC
HUN
