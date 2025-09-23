Pattinaggio artistico: al via il Nebelhorn Trophy e l’Ondrej Nepela Memorial: tutti gli azzurri in lizza

Archiviata l’importantissima prova di qualificazione olimpica andata in scena a Pechino la scorsa settimana, l’annata sportiva 2025-2026 di pattinaggio artistico entra nel vivo e prosegue con le tante competizioni della cosiddetta pre-season. Questo fine settimana sarà in particolar modo molto movimentato per gli atleti azzurri, impegnati in due eventi diversi facenti parte del circuito ISU Challenger Series: il Nebelhorn Trophy e l’Ondrej Nepela Memorial.

La maggior parte della spedizione sarà presente in quel di Bratislava, città che ospiterà l’edizione numero 33 del trofeo dedicato al celeberrimo pattinatore scomparso nel 1989. In tal senso è previsto il debutto di Daniel Grassl, pronto a ben figurare in campo individuale insieme a Nikolaj Memola e Matteo Rizzo, entrambi reduci dal Lombardia Trophy.

Nella gara individuale femminile risulta iscritta invece Lara Naki Gutmann, motivata a replicare la prestazione brillante disputata all’IceLab Arena confrontandosi con un parterre di avversarie di alto livello, tra cui figurano anche le connazionali Sarina Joos ed Anna Pezzetta, quest’ultima attesissima dopo aver chiuso la scorsa stagione in crescendo.

A Oberstdorf (Germania), teatro del Nebelhorn, i fari saranno invece puntati sull’esordio di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, al ritorno sulla scena dopo praticamente un anno di assenza forzato dovuto ai problemi al piede della piemontese. Gara molto interessante in tal senso per i nostri portacolori che, pronti-via, si misureranno con i Campioni del Mondo Riku Miura-Ryuichi Kihara, con i tedeschi oro continentale e argento nella scorsa rassegna iridata Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin oltre che con i compagni di squadra Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. In lizza inoltre anche il quarto team tricolore formato da Irma Caldara-Riccardo Maglio.

Da menzionare poi la partecipazione di Gabriele Frangipani, deciso a mandare un chiaro segnale ai diretti rivali, così come quella dei danzatori Laura Finelli-Massimo Bucciarelli. E a proposito di danza sul ghiaccio, inutile negare la grande curiosità che aleggia intorno alla coppia di nuova formazione composta da Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron: per loro sarà la prima apparizione in una prova di seconda fascia. L’obiettivo sarà quello di dimostrarsi competitivi fin da subito, in modo da mettere pressione agli altri binomi presenti e non. Tra le star anche Isabeu Levito, grande favorita nella gara femminile insieme all’altra statunitense Amber Glenn.