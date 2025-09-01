Pattinaggio artistico a rotelle: la Nazionale italiana si raduna prima del Mondiale. Le date

Ci siamo. Tra poche ore la stagione 2025 di pattinaggio artistico a rotelle entrerà ufficialmente nella sua fase più calda, immergendosi negli attesissimi Campionati Europei, in programma in quel di Opicina (Trieste). Una rassegna che precederà i Campionati Mondiali, quest’anno in scena in Cina, nello specifico nella Capitale Pechino, dal 18 al 30 ottobre.

In attesa del grande evento, la Nazionale italiana convocata dal CT Fabio Hollan si radunerà al Centro Sportivo “Acquette” di Treviso a fine settembre, in modo da poter preparare nel miglior modo possibile una competizione iridata molto ostica, in cui l’obiettivo sarà non solo imporsi di nuovo nel medagliere, ma anche quello di riuscire ad arginare il più possibile la Spagna e tanti altri Paesi cresciuti sensibilmente nell’ultimo periodo.

Le date saranno quelle del 27 e del 28 settembre. In occasione del primo giorno, i fari saranno puntati sugli atleti delle specialità singolo, coppie d’artistico ed inline. Il day-2 sarà invece riservato alle coppie di danza ed alla Solo Dance. Una volta passati agli archivi i Mondiali, il movimento rotellistico si ritroverà a Buenos Aires, in Argentina, per il World Skate Camp.