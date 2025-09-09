Paolo Bertolucci realista: “Se Alcaraz gioca così, non si batte. Bisogna abituarsi che Sinner possa perdere”

Tempo di analisi dopo la finale degli US Open 2025. Nel podcast “La Telefonata” (prodotto da Fandango e in collaborazione con Il Tennis Italiano), Paolo Bertolucci e Adriano Panatta si sono confrontati in merito a quanto accaduto nell’atto conclusivo di New York. La partita ha visto la netta affermazione dello spagnolo Carlos Alcaraz in quattro set contro Jannik Sinner.

Un esito che ha alimentato tante critiche nei confronti di Sinner, non in grado di contrastare l’incedere del suo avversario: “Sono partiti come da previsione i processi sommari nei confronti di Sinner, sono meravigliosi. Non sanno che nello sport si vince e si perde. Andiamoci piano. Il n.1 che perde dal n.2: ci può stare, bisogna abituarsi anche al fatto che possa perdere“, le prime parole di Bertolucci.

Sul match, l’ex giocatore e attuale opinionista su Sky Sport e penna della Gazzetta dello Sport, ha sottolineato: “In gran spolvero lo spagnolo, c’era poco da fare. Sì, non ha funzionato la prima di servizio a Jannik, però alla fine è tutta una conseguenza del tennis espresso dal suo avversario. Tanto di cappello, perché se gioca così non si può battere“.

“Alcaraz gestisce meglio i punti rispetto a prima. Tuttavia, tanto di cappello anche a Sinner per l’analisi lucida che ha fatto in conferenza stampa. Le percentuali di servizio tra loro sulla prima non sono state così dissimili, però lo spagnolo era più efficace e soprattutto ha risposto da Dio, meglio di Jannik. Essendo il pezzo forte dell’italiano la risposta, è ovvio che è diventato un grosso problema da risolvere. Sinner era quello che aveva l’acqua in gola e non è abituato. Deve uscire dalla comfort zone e fare altre cose. Il suo gioco è più che sufficiente per superare il resto della compagnia, ma contro questo Alcaraz deve fare qualcosa in più“, ha aggiunto.