Paolini: “Abbiamo conquistato i locals, sono entrata carica”. Errani: “Sforzo pazzesco di Jasmine”

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato il punto decisivo della semifinale della BJK Cup, imponendosi nel doppio che ha risolto il confronto con l’Ucraina sul cemento cinese di Shenzhen. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno giganteggiato in due set contro la coppia formata da Kichenok e Kostyuk, completando così la rimonta che la toscana aveva iniziato vincendo in rimonta il singolare contro Svitolina.

L’Italia si è così qualificata alla finale della massima competizione per Nazionali femminili di tennis e domenica 21 settembre affronterà la vincente del confronto tra USA e Gran Bretagna, con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga. Sara Errani ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Supertennis: “Siamo contentissime. Dopo il singolare Jasmine ha fatto uno sforzo pazzesco, giocare il doppio mezzora dopo un singolare non è facile, ma ha giocato alla grandissima. L’Ucraina è una squadra fortissima, Jasmine ha dovuto dare il massimo, Elisabetta (Cocciaretto, n.d.r.) ha dato tanto“.

Grande entusiasmo anche da parte di Jasmine Paolini: “Ho sfruttato la mezzora che avevo (dopo il singolare, n.d.r.), cercando di recuperare e di rientrare in campo carica. Abbiamo fatto un buon match, era primo match in doppio (a Shenzhen, n.d.r.) e dovevamo capire come giocare. Il tifo è stato bellissimo, oltre ai fan italiani abbiamo conquistato i locals ed è stato un piacere: ci hanno supportato tanto, durante il mio singolo c’è stato un momento duro e loro sono stati lì“.