Paola Egonu, Vargas, Gabi e Ishikawa: il valzer delle bomber e la lotta per la classifica marcatrici ai Mondiali

Quattro giocatrici sono in lotta per vincere la classifica marcatrici ai Mondiali 2025 di volley femminile: la giapponese Mayu Ishikawa (99 punti), la nostra Paola Egonu (96), la turca Melissa Vargas (91) e la brasiliana Gabi (78). Si è arrivati al weekend conclusivo in Thailandia e le attaccanti di riferimento delle rispettive Nazionali si contenderanno l’ambita palma individuale, provando chiaramente ad alzare al cielo il titolo iridato insieme alle proprie compagne di squadra.

Tutte giocheranno due partite (la semifinale e la finale, che sia per il primo o per il terzo posto): si preannuncia una sfida titanica tra le tre pallavoliste più vicine per numero di segnature dopo i primi cinque incontri disputati (tre nella fase a gironi, ottavi e quarti di finale), ma attenzione al potenziale rientro della sudamericana. Va precisato che la francese Helena Cazaute si trova attualmente al comando con 109 punti, ma verrà sicuramente superata visto che non scenderà in campo durante il fine settimana.

Paola Egonu e Gabi si fronteggeranno nella semifinale tra Italia e Brasile, in programma alle ore 14.30 di sabato 6 settembre. Melissa Vargas e Mayu Ishikawa si daranno invece battaglia nel confronto tra Turchia e Giappone, che aprirà le danze alle ore 10.30. Le centrali brasiliane Diana e Julia sono a quota 18 muri e si contenderanno il primato nella speciale graduatoria, visto il vantaggio nei confronti di Egonu (13) e Anna Danesi (12). Al servizio Ishikawa (6 ace) ed Egonu (5) inseguono la francese Ndiaye (10).

CLASSIFICA MARCATRICI MONDIALI VOLLEY 2025

1. Cazaute (Francia) 109, eliminata

2. Ishikawa (Giappone) 99, in semifinale

3. Egonu (Italia) 96, in semifinale

4. Ndiaye (Francia) 95, eliminata

4. Haak (Svezia) 95, eliminata

6. Vargas (Turchia) 91, in semifinale

6. Stysiak (Polonia) 91, eliminata

8. Uzelac (Serbia) 84, eliminata

9. Sillah (Slovenia) 80, eliminata

10. Daalderop (Paesi Bassi) 79, eliminata

11. Gabi (Brasile) 78, in semifinale