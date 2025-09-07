Paola Egonu sostituita nella finale dei Mondiali: il punteggio esatto, le difficoltà in attacco e il cambio

Paola Egonu è stata sostituita nel corso della finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Dopo aver faticato nel primo set in fase offensiva e aver però fatto la differenza nel finale, in cui le azzurre sono riuscite a ribaltare il punteggio sulla sua serie al servizio (da 20-22 a 24-22) e a conquistare il parziale, l’opposto non è riuscita a ingranare in avvio della seconda frazione, insistendo con i pallonetti e risultando spuntata in termini di percentuale di efficienza.

Molti suoi palloni sono stati difesi senza troppi patemi dalle ragazze di coach Daniele Santarelli e, sull’8-2 in favore della Turchia, la bomber veneta è stata sostituita da Ekaterina Antropova. Non si è trattato di un doppio cambio, come abitualmente succede nella seconda parte dei vari parziali, ma di un rimpiazzo a tutti gli effetti, proprio come era successo nella semifinale di ieri contro il Brasile tra secondo e terzo set, prima che Egonu rientrasse in campo a Bangkok e facesse la differenza.

L’Italia aveva messo le mani sul primo set per 25-23, non è riuscita a recuperare nella seconda frazione (25-13 in favore delle anatoliche) e così il punteggio è in perfetta parità (1-1). Paola Egonu ha poi incominciato il terzo set da titolare. Chi salirà sul gradino più alto del podio e festeggerà da Campionessa del Mondo? Precisiamo anche che Egonu non può più ambire al primo posto nella classifica marcatrici, che a questo punto sorriderà alla brasiliana Gabi oppure alla turca Melissa Vargas.