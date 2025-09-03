Paola Egonu lotta con Ishikawa per la classifica marcatrici, in attesa di Gabi e Vargas. Ma le francesi…

Paola Egonu è balzata al secondo posto nella classifica marcatrici dei Mondiali 2025 di volley femminile, issandosi a quota 96 punti (13 muri, 5 ace) realizzati nel corso di cinque incontri disputati in Thailandia. Tra l’altro la bomber non ha giocato il terzo parziale contro Cuba e l’Italia ha vinto quattro partite per 3-0, cedendo un set soltanto nella fase a gironi contro il Belgio.

Dopo il successo ottenuto contro la Germania nei quarti di finale l’azzurra si trova alle spalle della giapponese Mayu Ishikawa, che primeggia con 99 punti dopo che le asiatiche si sono qualificate alla semifinale battendo l’Olanda al tie-break. Oggi ha avuto luogo il sorpasso nei confronti della svedese Isabelle Haak (95 punti) e della serba Aleksandra Uzelac (84), entrambe già eliminate dal torneo.

Rimangono in scia le francesi Helena Cazaute (89 punti) e Iman Ndiaye (80), che giovedì 4 settembre scenderanno in campo per disputare il quarto di finale contro il Brasile. Tra le verdeoro spicca Gabi (65 punti), ma attenzione anche all’opposto Melissa Vargas, che insegue con 70 punti alla vigilia del quarto di finale contro gli USA di Avery Skinner.

Egonu è dunque in lotta per la classifica marcatrici: dovrà fare i conti con Ishikawa, una tra Vargas e Skinner, Gabi o Cazaute e Ndiaye. Le semifinaliste avranno a disposizione altri due incontri e quindi si contenderanno la palma. Paola Egonu è ottava nella classifica dei muri con 13 stampatone, a -3 dall’olandese Timmermann che è già stata eliminata. Davanti a lei le uniche ancora in corsa sono le brasiliane Julia (15) e Diana (13), Anna Danesi insegue a quota 12 con la francese Sylves (10).

CLASSIFICA MARCATRICI MONDIALI VOLLEY 2025

1. Ishikawa (Giappone) 99 punti, in semifinale

2. Egonu (Italia) 96 punti, in semifinale

3. Isabelle Haak (Svezia) 95, eliminata

4. Stysiak (Polonia) 91, eliminata

5. Cazaute (Francia) 89, ai quarti

6. Uzelac (Serbia) 84, eliminata

7. Ndiaye (Francia) 80, ai quarti

8. Sillah (Slovenia) 80, eliminata

9. Daalderop (Paesi Bassi) 79, eliminata

10. Pimpichaya (Thailandia) 73, eliminata

10. Lukasik (Polonia) 73, eliminata

12. Vargas (Turchia) 70, ai quarti

17. Gabi (Brasile) 65, ai quarti