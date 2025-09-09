Paola Egonu firma il rinnovo di contratto con Milano: nuovo ruolo da capitana per l’azzurra

Due giorni dopo lo storico trionfo dell’Italia di Julio Velasco ai Mondiali di volley femminile in Thailandia, la Vero Volley Milano ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Paola Egonu per il rinnovo di contratto. La fuoriclasse azzurra ha firmato un biennale (in scadenza nel 2027) e diventerà la nuova capitana della squadra lombarda, sostituendo in quel ruolo Alessia Orro dopo il suo trasferimento in Turchia tra le fila del Fenerbahce.

“Indossare la fascia da capitano è un onore e una grande responsabilità che ho accolto subito con entusiasmo. Non vedo l’ora di raggiungere le mie compagne per iniziare questa nuova stagione. Ci aspetta un lungo cammino, sono certa che insieme e con la giusta determinazione raggiungeremo grandi obiettivi“, le prime parole di Egonu riportate dai canali ufficiali del club.

La 26enne proseguirà dunque la sua avventura a Milano nella squadra in cui ha disputato le ultime due stagioni con una responsabilità aggiuntiva (quella della fascia), nel tentativo di trascinare la compagine meneghina verso un salto di qualità per poter mettere in discussione lo strapotere di Conegliano sia in Italia che a livello internazionale tra Champions League e Mondiale per club.