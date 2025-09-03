Paola Egonu: “Abbiamo fatto il nostro, per me è una tensione unica. Condividiamo l’ansia”

Paola Egonu ha messo a segno 20 punti nel quarto di finale dei Mondiali che l’Italia ha vinto contro la Polonia. La MVP delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha contribuito in maniera determinante al successo della nostra Nazionale per 3-0, risultando estremamente efficace soprattutto tra il primo e il secondo set, dove a più riprese ha sfoderato la propria potenza perentoria in fase offensiva.

Paola Egonu ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai, soffermandosi sulla qualità della propria prestazione e sui sentimenti che prova durante un incontro: “Sono contenta: merito delle compagne, del lavoro, di come spingiamo in allenamento, di come rimaniamo lì palla dopo palla. È una tensione unica per quanto mi riguarda, nel gioco diventa tutto più semplice perché devo pensare ad attaccare. L’ansia c’è ma la condividiamo“.

L’opposto si è poi proiettata verso il prossimo futuro, che prevede la semifinale da disputare sabato 6 settembre contro la vincente di Brasile-Francia e si spera l’atto conclusivo per il titolo da giocare il giorno seguente contro chi la spunterà nella sfida tra il Giappone e la vincente di USA-Turchia: “Il nostro l’abbiamo fatto e non vedo l’ora di vedere chi sarà la prossima avversaria. Dove possiamo arrivare? Solo Dio lo sa, lo scopriremo insieme“.