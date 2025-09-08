Panatta ammette: “Alcaraz ha più soluzioni e forse qualcosina in più di Sinner”

Carlos Alcaraz ha vinto per la seconda volta in carriera gli US Open, prendendosi la rivincita della sconfitta in finale a Wimbledon e battendo in quattro set Jannik Sinner con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 6-4 in 2 ore e 42 minuti. Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, ha analizzato la sfida tra lo spagnolo e l’azzurro nel corso de “La Domenica Sportiva” sulla Rai.

“Sono due giocatori superiori in maniera quasi imbarazzante nei confronti di tutti gli altri. Quando giocano entrambi al 100%, il match è veramente imprevedibile e può vincere sia l’uno che l’altro, un po’ come è successo al Roland Garros. Quello è il metro di misura delle loro performance. Oggi ha giocato molto meglio Alcaraz, a parte il secondo set in cui Sinner ha provato ad alzare il ritmo e lui si è un po’ disunito, però ha sempre avuto il controllo del match. Alcaraz giocava ad un livello di velocità e soluzioni tecniche che anche il miglior Sinner avrebbe avuto difficoltà a batterlo“, ha detto il vincitore del Roland Garros 1976.

“Mi aspettavo una partita un po’ più combattuta, però ho visto subito Alcaraz fare 7-8 cose nel primo set in tutte le parti del campo e ho capito che tirava una brutta aria. Questo si è rivelato esatto poi. Comunque anche dopo questa sconfitta è rimasto tutto uguale, sono due grandissimi campioni. Sinner è impressionante quando riesce ad imporre il suo gioco, ma Alcaraz onestamente ha più soluzioni tecniche che non sono facili da mettere in opera, ma oggi ce l’ha fatta e qualcosina in più lo ha dimostrato. Magari però la prossima volta vince Sinner in tre set…“, le parole di Panatta.

Il 75enne romano ha esaltato le qualità e la prestazione del nuovo n.1 al mondo: “Alcaraz ha giocato ad un livello altissimo, impressionante. Questo ragazzo ha un fisico pazzesco, è fatto di gomma, fa dei recuperi quasi impossibili e spesso e volentieri ha anche il controllo della palla in quelle situazioni. Poi col dritto tirava più forte di Sinner, che oggi non ha servito molto bene“.