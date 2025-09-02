Pallanuoto, la Pro Recco giocherà la Supercoppa Europea in casa del Ferencvaros

Si disputerà mercoledì 8 ottobre a Budapest, in Ungheria, la Supercoppa Europea 2025 di pallanuoto maschile: di fronte i padroni di casa e detentori della Champions League, i magiari del Ferencvaros, e la vincitrice della scorsa edizione dell’Euro Cup, la Pro Recco.

Il Ferencvaros ha vinto le ultime due edizioni della Champions League, ed ha perso soltanto due partite in tutte le competizioni nelle ultime due stagioni, una per anno, in 90 incontri totali disputati, mentre la Pro Recco ha vinto la Champions per tre edizioni consecutive, tra il 2021 ed il 2023, e per ben 11 volte nella storia. La Pro Recco ha vinto per 9 volte la Supercoppa Europea, mentre il Ferencvaros è secondo in questa particolare classifica con 8 successi. Entrambe le squadre hanno perso una sola delle finali disputate.

La Supercoppa Europea 2025 di pallanuoto femminile, invece, metterà di fronte, domenica 12 ottobre le spagnole del Sant Andreu e le neerlandesi dello ZV De Zaan: si giocherà a Barcellona, ​​in casa del Sant Andreu, detentore della Champions League, mentre il De Zaan ha vinto la scorsa edizione dell’Euro Cup. Nessuna delle due squadre ha mai vinto la Supercoppa Europea, e per entrambe le formazioni si tratta della prima finale nella competizione.