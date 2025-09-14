Pallanuoto, Europei 2026. Sorteggiati i gironi della prima fase del torneo maschile

Il deludente mondiale di Singapore è ormai alle spalle. Si volta pagina e si guarda al prossimo appuntamento del quadriennio che culminerà con le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si svolgeranno a Belgrado, dal 10 al 26 gennaio 2026 i campionati europei maschili. La capitale serba ha ospitato il sorteggio dei gironi della prima fase del torneo.

Così come successo nell’ultima occasione la novità della prossima edizione è quella dei due tornei in città separate e in periodi differenti tra loro: la rassegna continentale maschile si svolgerà a Belgrado ad inizio gennaio, quella femminile è in programma a Funchal dal 26 gennaio al 5 febbraio. Il sorteggio dei gironi del torneo femminile si svolgerà in Portogallo il prossimo 2 ottobre.

L’Italia di Sandro Campagna inizierà il suo percorso nel girone D con Turchia, Romania e Slovacchia. La European Aquatics ha infatti deciso che ogni girone sarà composto da due squadre che si sono classificate tra le prime otto dell’ultima rassegna continentale e da due provenienti dai vari tornei di qualificazione.

Al termine della prima frase le prime tre di ogni girone si qualificano al turno successivo e formeranno due gironi da sei squadre per dare vita ad una fase che sostituirà, a tutti gli effetti, i quarti di finale. Le prime due classificate dei raggruppamenti al termine della seconda fase disputeranno le semifinali per la zona medaglie.

SORTEGGIO CAMPIONATI EUROPEI 2026-PRIMA FASE

Girone A Malta (1), Francia (2), Montenegro (3), Ungheria (4)

Girone B Slovenia (1), Grecia (2), Croazia (3), Georgia (4)

Girone C Olanda (1), Israele (2), Serbia (3) Spagna (4)

Girone D Turchia (1), Romania (2), Italia (3), Slovacchia (4)