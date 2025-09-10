Pallamano, le convocate dell’Italia per lo stage a Chieti: nel mirino le sfide con Paesi Bassi e Svizzera

La nazionale italiana femminile di pallamano mette nel mirino le qualificazioni agli Europei 2026. Le azzurre infatti si raduneranno a Chieti, dal 17 al 21 settembre, per uno stage formativo in vista dei prossimi impegni.

In agenda vi sono gli impegni con Paesi Bassi, 16 ottobre a s-Hertogenbosch in trasferta, e Svizzera, 10 ottobre proprio a Chieti, importantissimi per iniziare al meglio il cammino nel Girone 2 di qualificazione.

Il Direttore Tecnico Alfredo Rodriguez Alvarez ha selezionato 18 giocatrici: rispetto alle ultime uscite, torna a disposizione la centrale Irene Fanton a cui si aggiungono le giovanissime novità rappresentate da Natalie Falser e Alice Giliberto, che nell’ultima estate hanno fatto parte dell’Italia Under 19.

Di seguito l’elenco completo delle convocate, che annovera 3 portieri e 15 giocatrici di movimento.

PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Sport Lisboa Benfica\POR), Margherita Danti (PO – 2006 – Jomi Salerno)

ALI: Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Chiara Ferrara (AS – 2001 – Securfox Ariosto Ferrara), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno), Giulia Losio (AD – 1997 – AC Life Style Erice)

TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Charity Iyamu (TS – 2005 – Casalgrande Padana), Natalie Falser (TS – 2007 – Mezzocorona), Bianca Barbosu (CE – 1999 – Cassano Magnago), Irene Fanton (CE – 1994 – AC Life Style Erice), Ramona Manojlovic (CE\TS – 2002 – AC Life Style Erice), Asia Mangone (TD – 2005 – Jomi Salerno), Vanessa Djiogap (TD – 2001 – Le Havre\FRA)

PIVOT: Rocio Squizziato (PI – 1994 – Lanzarote Obrero\ESP), Aurora Gislimberti (PI – 2004 – Jomi Salerno), Alice Giliberto (PI – 2007 – Metz\FRA)

STAFF TECNICO: Alfredo Rodriguez Alvarez (Direttore Tecnico), Carlos Alberto Britos (vice-allenatore), Andrea Menini (allenatore portieri)

STAFF MEDICO: Michele Carubia (medico), Federico Di Santo (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi