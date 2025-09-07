Pallamano, le big non commettono errori nella prima giornata di Serie A Gold

Inizia rispettando i pronostici della vigilia la 57ma edizione della Serie A Gold. Le big non sbagliano nella prima della regular season a partire da Conversano che si conferma a pochi giorni dal successo in Supercoppa.

I campioni d’Italia hanno controllato la scena nel finale respingendo in casa Brixen con il punteggio di 40 a 34. Gli altoatesini hanno provato a limitare i danni dopo aver chiuso il primo parziale con 4 punti di ritardo, il distacco è salito a sei reti prima della conclusione del duello.

Teamnetwork Albatro Siracusa ha la meglio invece su Bolzano con un emozionante 34-33. Gianluca Vinci è stato decisivo nell’economia dell’evento, abile a concretizzare alla perfezione lancio di Pedro Hermones. Bolzano ha saputo rimontare nella seconda parte del match, non sufficiente per cogliere la prima gioia del campionato.

Il primo derby in Alto Adige premia Alperia Black Devils contro Sparer Eppan (31-28), il day-1 di Serie A Gold incorona anche Trieste e Cassano Magnago, rispettivamente a segno contro Junior Fasano (32-30) e Macagi Cingoli (—-).

Pareggio sul 26 pari invece per Pressano che non riesce nei minuti conclusivi a scavalcare i debuttanti del Metelli Cologne. Ottimo weekend infine per Sassari che vince di forza per 38-23 contro Publiesse Chiaravalle.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Publiesse Chiaravalle – Raimond Sassari 23-38

Pressano – Metelli Cologne 26-26

Conversano – Brixen 40-34

Alperia Black Devils – Sparer Eppan 31-28

Teamnetwork Albatro – Loacker Bozen Volksbank 34-33

Trieste – Junior Fasano 32-32

Cassano Magnago – Macagi Cingoli