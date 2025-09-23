Pallamano, i convocati dell’Italia per il training camp di Chieti: Hanning sceglie 19 giocatori

La lunga marcia d’avvicinamento agli Europei 2026 di pallamano sta per iniziare per la nazionale italiana maschile allenata da Bob Hanning. Il tecnico degli azzurri infatti, in vista del raduno che si terrà a Chieti dal 29 settembre e il 3 ottobre ha convocato 19 giocatori.

L’incontro, di fatto uno stage perché non inserito nelle “National Team Week” del calendario internazionale, prevedrà quasi esclusivamente giocatori che militano nella Serie A Gold.

Il gruppo sarà composto da 3 portieri e 16 giocatori di movimento, con i riferimenti di maggior esperienza rappresentati da elementi come Gianluca Dapiran, Tommaso De Angelis, Filippo Angiolini e soprattutto Giacomo Savini.

“Sono innanzitutto felice – ha raccontato Bob Hanning al sito della FIGH – che la Federazione e i club ci diano la possibilità di lavorare con questi atleti durante la stagione e quindi di poterli visionare in prima persona, con l’opportunità quindi di allargare il bacino da cui scegliere, andando oltre i giocatori già noti e che fanno parte in pianta stabile della Nazionale. Inoltre lo stage concomitante della U18 ci darà modo di guardare sul campo anche i talenti italiani negli stessi giorni. Tornando alla Senior, a novembre saremo a Berlino e poi in Francia per un’amichevole, così da intensificare la preparazione agli Europei e magari da questo stage a Chieti emergeranno nomi che potranno tornare utili in quel contesto. La nazionale non è un circuito chiuso ed è sempre aperta al talento”.

Di seguito l’elenco completo dei convocati: giova ricordare, come sottolineato dal ct azzurro, che tra fine ottobre e inizio novembre, in una finestra codificata dal calendario internazionale dell’European Handball Federation, l’Italia sarà prima in raduno a Berlino e poi, il 1° novembre, volerà a Pau per un test amichevole molto importante contro la Francia.

PORTIERI: Salah Riahi (PO – 2004 – Teamnetwork Albatro Siracusa), Francesco Scarcelli (PO – 2005 – Conversano), Samuele Bortolot (PO – 1996 – Sparer Eppan)

ALI: Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Tommaso De Angelis (AS – 2005 – Metelli Cologne), Paul Wierer (AD – 2004 – Pressano), Riccardo Di Giulio (AD – 1997 – Loacker Bozen Volksbank)

TERZINI E CENTRALI: Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro Siracusa), Alessio Moretti (TS – 1994 – Cassano Magnago), Giacomo Savini (TD\CE – 1998 – Cassano Magnago), Giacomo Hrovatin (CE – 2002 – Koper/SLO), Nicola Fadanelli (CE – 2003 – Pressano), Alberto Lollo (CE – 2001 – Sparer Eppan), Juan Pablo Cuello (TD – 1997 – Publiesse Chiaravalle), Marco Zanon (TD – 2004 – Loacker Bozen Volksbank), Jan Nikas Oberrauch (TD/AD – 1999 – Sparer Eppan)

PIVOT: Matheus Zanutto (PI – 1998 – Sparer Eppan), Oliver Martini (PI – 2001 – Pressano), Usman Kabeer (PI – 2002 – Cassano Magnago)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (Direttore Tecnico), Jürgen Prantner (vice allenatore), Roberto Chiocchetti (portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Federico Di Santo (Fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca