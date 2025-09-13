Pallamano
Pallamano: Conversano e Teamnetwork Albatro ok in Serie A Gold. Fasano batte Cassano Magnago
La seconda giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2025-2026 di pallamano, fatta eccezione per Sassari-Pressano, che si terrà il prossimo 7 ottobre, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.
Continuano a punteggio pieno sia Conversano sia il Teamnetwork Albatro Siracusa: pugliesi vincenti per 27-35 in casa dello Sparer Eppan, siciliani capaci di spuntarla di misura 30-31 sul campo del Metelli Cologne.
Si sblocca il Macagi Cingoli, che regola 30-25 gli Alperia Black Devils, così come il Bolzano che batte 34-32 Trieste. In questo ambito, vittoria pesantissima del Fasano che ha la meglio 32-30 Cassano Magnago.
A chiudere l’affermazione del Brixen, di stretta misura per 35-34, sul Chiaravalle. Di seguito la classifica aggiornata.
La classifica aggiornata
Conversano 4 pti, Teamnetwork Albatro Siracusa 4, Raimond Sassari 2*, Macagi Cingoli 2, Loacker Bozen Volskabank 2, Trieste 2, Junior Fasano 2, Cassano Magnago 2, Alperia Black Devils 2, Brixen 2, Pressano 1*, Metelli Cologne 1, Sparer Eppan 0, Publiesse Chiaravalle 0
*una partita in meno