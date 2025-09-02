Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Vine super, Almeida ci prova. Resiste Ciccone

PAGELLE VUELTA A ESPAÑA 2025 OGGI

Jay Vine, voto 10: come alla Vuelta 2021 (in maglia Alpecin) timbra una doppietta capolavoro. Quando c’è lui in fuga gli avversari sono avvertiti, c’è poco da fare. Attacco vincente in salita per lo scalatore australiano della UAE Team Emirates – XRG che alza il ritmo e chiude la pratica a El Ferial Larra Belagua. Ora l’obiettivo è tenere la Maglia a Pois fino a Madrid.

Pablo Castrillo, voto 8: l’iberico della Movistar centra di nuovo la fuga giusta, ma si ritrova davanti nuovamente un Vine indomabile. Ad Andorra chiuse quinto, oggi secondo.

Jonas Vingegaard, voto 7: poco da dire, quando scatta Almeida si piazza alla ruota e sembra essere in pura gestione. Si riprende la Maglia Rossa e ora difficilmente la lascerà di nuovo prima di Madrid.

Joao Almeida, voto 6,5: la UAE Team Emirates – XRG prova a lanciare il proprio capitano che tenta l’attacco, ma non riesce con la sua progressione a mettere in difficoltà i rivali. In ogni caso è il secondo della generale e, salvo Vingegaard, non ci sono avversari superiori.

Giulio Pellizzari, voto 7: è il miglior azzurro al momento in questa Vuelta. La gamba è eccezionale per il giovane scalatore della Red Bull – BORA – hansgrohe che si mette al servizio di Hindley, ma conserva comunque la Maglia Bianca di miglior under 25.

Giulio Ciccone, voto 6: la condizione non è più quella di qualche giorno fa. Soffre, non poco, l’abruzzese, che perde contatto dal gruppo dei migliori salvo poi riuscire a rientrare con grinta sul finale.

Felix Gall, voto 5: 26” persi non saranno un dramma, ma è sicuramente la delusione di giornata. Ci si aspettava molto dall’austriaco della Decathlon AG2R La Mondiale Team, in alta quota in classifica, invece va in difficoltà.