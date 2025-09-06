Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: la UAE è impressionante, Vingegaard in controllo

PAGELLE VUELTA A ESPAÑA 2025 OGGI

Sabato 6 settembre

Marc Soler, voto 10: 2020, 2022, 2024 e 2025. Quattro vittorie in quattro edizioni diverse della Vuelta a España 2025 per il beniamino del pubblico. Di mestiere fa il gregario di lusso alla UAE Team Emirates – XRG, ma oggi ha avuto l’opportunità di andare all’attacco e l’ha sfruttata alla perfezione, imponendosi in solitaria a Lagos de Somiedo, portando il successo numero sette per lo squadrone emiratino.

Jonas Vingegaard, voto 8: ieri su L’Angliru era apparso leggermente sofferente (anche se non ha mai perso un metro). Oggi invece, salita più semplice a livello di pendenze, il danese in Maglia Rossa è andato su davvero in controllo, per poi prendersi anche l’abbuono battendo allo sprint Almeida e lanciando un chiaro segnale.

Joao Almeida, voto 7: è il secondo scalatore più forte della Vuelta, vorrebbe provare a vincerla, ma con questo Vingegaard sembra una mission impossibile.

Jai Hindley, voto 7: l’australiano della Red Bull – BORA – hansgrohe ci prova all’ultimo chilometro, non ne ha per seguire la coppia danese-lusitana, però guadagna secondi importanti. L’obiettivo è il podio e non è così distante (32” da Pidcock).

Giulio Pellizzari, voto 7,5: prima lancia Hindley all’attacco, poi fa la sua corsa e non delude. L’azzurro è sesto come ieri, stesso piazzamento che occupa in classifica generale.

Giulio Ciccone, voto 5: l’abruzzese saluta definitivamente la classifica generale. Oltre 20 minuti lasciati per strada oggi. La condizione fisica non è delle migliori, può provare a giocarsi una tappa nei prossimi giorni.