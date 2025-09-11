Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Ganna vince anche se non al top, Almeida sogna la rimonta

PAGELLE VUELTA A ESPAÑA 2025

Diciannovesima tappa, giovedì 11 settembre

Filippo Ganna, voto 10: vincere fa sempre bene. La condizione non era al 100%, ma neanche vicina. In questi giorni il passista piemontese non si è mai visto o quasi all’attacco. Nel momento decisivo però viene fuori tutta la sua classe: cronometro eccellente, ad oltre 56 chilometri orari di media e seconda vittoria in carriera alla Vuelta. Questa volta anche la fortuna ha aiutato, ma il successo del campione italiano è sicuramente meritato.

Jay Vine, voto 9: battere Ganna in una cronometro è un’impresa, l’australiano stava per riuscirci. Gamba che scappa per il corridore della UAE Team Emirates – XRG che è andato vicino ad una tripletta da sogno. Nove decimi lo dividono dal campione tricolore.

Joao Almeida, voto 8: il sogno Maglia Rossa è ancora vivo, anzi le speranze dopo oggi sono addirittura aumentate. Il portoghese chiude addirittura terzo nella cronometro e recupera 11” a Jonas Vingegaard. L’accorciamento della cronometro non ha giocato sicuramente a suo favore: sulla Bola del Mundo proverà lo scalpo clamoroso.

Jonas Vingegaard, voto 5,5: la condizione è in calando, l’abbiamo già visto ieri in salita e lo conferma oggi a cronometro. Quando è al top nelle prove contro il tempo vola, oggi invece paga da Almeida e ora ha da gestire solamente 40”.

Giulio Pellizzari, voto 6: la cronometro non è la sua specialità e probabilmente non lo sarà mai, ma in ogni caso la Maglia Bianca riesce a difendersi nel migliore dei modi e resta quinto in classifica generale.