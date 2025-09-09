Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Bernal torna a vincere da campione, bene Pellizzari

PAGELLE VUELTA A ESPAÑA 2025 OGGI

Martedì 9 settembre

Egan Bernal, voto 9: una vittoria davvero di qualità e che rende felice tutto il pubblico del ciclismo. Dopo la bruttissima caduta il campione colombiano si è rialzato ed è tornato a vincere in un Grande Giro. Un vero peccato per questo finale molto particolare, dove il corridore della Ineos Grenadiers non ha potuto esultare a pieno.

Mikel Landa, voto 8: voleva assolutamente la vittoria odierna, è stato lui ad animare la tappa. Il 35enne della Soudal Quick-Step ha sempre avuto un limite in carriera: lo spunto veloce. Anche oggi contro Bernal c’è stato poco da fare.

Brieuc Rolland, voto 7,5: classe 2003 da seguire il prossimo anno. In netta ascesa il francese: in questa Vuelta spesso e volentieri ha centrato la fuga giusta, cogliendo piazzamenti di lusso.

Giulio Pellizzari, voto 7,5: rischia di perdere contatto in salita, tiene duro e sfrutta al meglio la situazione. Oltre alla Maglia Bianca adesso anche la quinta posizione in classifica generale: una Vuelta fino ad ora da sogno per l’azzurro.

Felix Gall, voto 5: in una giornata che poteva apparire tranquilla per gli uomini di classifica, l’austriaco va in difficoltà e perde una cinquantina di secondi dai rivali, cedendo anche la quinta piazza momentanea. E per sua fortuna non sono stati affrontati gli ultimi chilometri…