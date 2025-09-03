Pagelle Italia-Polonia 3-0 volley femminile: Sylla preziosa in difesa, De Gennaro ovunque, Orro non dà riferimenti

PAGELLE ITALIA-TURCHIA 3-0

Mercoledì 3 settembre

Paola Egonu, 8: finora non è ancora servita in questo Mondiale una sua prestazione monstre. Anche oggi si fa trovare quasi sempre pronta, peraltro non vacillando neppure di fronte a tre muri subìti. Mette a segno 20 punti complessivi, non pochi in tre set.

Sarah Fahr, 8: partita di grande efficienza. In attacco la conosciamo, ma è anche la miglior azzurra a muro (4). 12 punti e prestazione di alto livello.

Alessia Orro, 7,5: varia il gioco con grande intelligenza, chiamando in causa a turno tutte le proprie attaccanti. In questo modo non dà riferimenti al muro avversario. Questa volta funziona l’intesa sia con Egonu sia con Fahr. Meno incisiva del solito con la battuta, ma in difesa si conferma una sorta di libero aggiunto.

Stella Nervini, 6,5: l’asticella si alza, ma la giovane schiacciatrice risponde ancora una volta presente. Qualche momento difficile non è mancato, soprattutto nel secondo set, ma questa ragazza ha il merito di non abbattersi anche di fronte a qualche muro subìto di troppo. Chiude con 9 punti e, soprattutto, con la consueta prestazione solidissima in ricezione.

Myriam Sylla, 7: eccezionale in difesa, si prodiga in salvataggi che denotano atletismo e colpo d’occhio. Vive una serata positiva anche in ricezione. Poco chiamata in causa in attacco, ma si fa trovare sempre pronta e realizza 7 punti.

Anna Danesi, 6: rispetto a Fahr fatica maggiormente in attacco. Realizza due muri e, soprattutto, sporca tanti attacchi delle polacche.

Monica De Gennaro, 8: attenzione, sta salendo in cattedra partita dopo partita…Appare veramente ovunque. Rende possibili difese che per altri liberi non sarebbero neppure pensabili. Magnifica poi quando si ritrova a fare le veci di Orro con il palleggio in bagher.

Ekaterina Antropova, 6: impiegata in due circostanze con il doppio cambio, entra bene in partita e realizza 2 punti.