Pagelle Italia-Belgio 3-0 volley: Russo ripaga l’attesa, Giannelli varia il gioco, Bottolo sempre più integrato

PAGELLE ITALIA-BELGIO 3-0

Mercoledì 24 settembre

Alessandro Michieletto, 8: gioca una partita ‘alla Michieletto’, da schiacciatore totale. Ottima la ricezione, bene in attacco, solido in difesa, addirittura devastante al servizio con 4 ace. La prossima sfida sarà per lui l’esame della maturità.

Mattia Bottolo, 7,5: sempre meglio in ricezione, dove va in apena solo in un paio di circostanze; inizia a diventare un fattore anche con importanti recuperi difensivi, mentre il braccio è sempre più caldo in attacco ed in battuta. Anche per lui il vero banco di prova sarà il prossimo…

Roberto Russo, 8,5: ci sarà un motivo se il ct De Giorgi lo ha aspettato sino all’ultimo per portarlo ai Mondiali. All’Italia un centrale così era mancato in Nations League: letale in attacco e straripante a muro. Chiude come miglior realizzatore azzurro con 12 punti, conditi anche da due ace: la sua battuta flottante è sempre più insidiosa.

Yuri Romanò, 7: poco sollecitato da Giannelli. Quando viene chiamato in causa, tuttavia, mostra di essere pimpante e mette a terra palloni con grande continuità, subendo un solo muro nel corso del terzo set.

Giovannimaria Gargiulo, 7: rispetto alle partite precedenti trova maggiore fluidità in attacco e si conferma incisivo sia a muro sia in battuta. Ormai è il titolare indiscusso al fianco di Russo.

Simone Giannelli, 7,5: riesce a differenziare bene il gioco, non dando mai punti di riferimenti al muro avversario. Nei primi due set si mette anche in proprio realizzando ben 4 punti.

Fabio Balaso, 7: cresce partita dopo partita. Solido in ricezione, spegne a turno prima Reggers e poi Deroo con alcuni salvataggi provvidenziali.