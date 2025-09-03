Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 3 settembre, programma, streaming, italiani in campo

Oggi, mercoledì 3 settembre, andrà in scena l’undicesima giornata degli US Open 2025. Sui campi di Flushing Meadows a New York, tiene banco l’ultimo Slam dell’anno e in casa Italia si vorrà rispondere presente per dare conferma di quanto di buono fatto vedere, come movimento, nel corso dell’annata.

Un giorno storico perché mai era accaduto che due tennisti del Bel Paese si confrontassero nei quarti di finale di uno Slam. A realizzare ciò sono stati Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che si affronteranno nell’ultima sfida sul campo dell’Arthur Ashe Stadium, nella nottata italiana. Sarà un match pieno di significati in cui anche la gestione delle emozioni farà la differenza.

Bel Paese che poi potrà contare anche sulle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre giocheranno la loro semifinale nel torneo di doppio femminile, sfidando la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe e mettendo nel mirino l’accesso all’atto conclusivo di questo Major.

L’undicesima giornata degli US Open 2025 andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 17.00 italiane e godrà della copertura in simulcast di Sky Sport a pagamento e di SuperTennis in chiaro. In particolare, per quanto riguarda la piattaforma a pagamento saranno coinvolti ben 7 canali, ovvero Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; in streaming (a pagamento) ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e SuperTennix, mentre in chiaro su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE di Sinner vs Musetti e di Errani/Paolini.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2025 OGGI

Mercoledì 3 settembre (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30

F. Auger-Aliassime CAN vs A. de Minaur AUS

A. Anisimova USA vs I. Swiatek POL

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

K. Muchova CZE vs N. Osaka JPN

J. Sinner ITA vs L. Musetti ITA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

L. Guto Miguel BRA vs J. Kennedy USA

J. Pareja USA vs L. Nilsson SWE

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs V. Kudermetova / Elise Mertens BEL (non prima delle 22:00)

S. Errani / J. Paolini ITA vs G. Dabrowski CAN / E. Routliffe NZL

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport (Sinner vs Musetti ed Errani/Paolini)