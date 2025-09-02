Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 2 settembre, programma, streaming, italiani in campo

Oggi, martedì 2 settembre, andrà in scena la decima giornata degli US Open 2025. Sui campi di Flushing Meadows a New York, tiene banco l’ultimo Slam dell’anno e in casa Italia si vorrà rispondere presente per dare conferma di quanto di buono fatto vedere, come movimento, nel corso dell’annata.

A tenere il vessillo italico sarà la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini che affronterà i quarti di finale del torneo di doppio femminile con l’obiettivo di dare un seguito all’avventura e rafforzare lo status di n.1 della Race, funzionale alla qualificazione per le WTA Finals.

Oltre a ciò, prenderanno il via i quarti di finale del singolare maschile e femminile: vi saranno gli incontri della parte bassa nel caso degli uomini e della parte alta per le donne. Fari puntati sui match con protagonisti lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, che in caso di vittoria rispettivamente contro il ceco Jiri Lehecka e l’americano Taylor Fritz, potrebbero poi affrontarsi in semifinale.

La decima giornata degli US Open 2025 andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 17.00 italiane e godrà della copertura in simulcast di Sky Sport a pagamento e di SuperTennis in chiaro. In particolare, per quanto riguarda la piattaforma a pagamento saranno coinvolti ben 7 canali, ovvero Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; in streaming (a pagamento) ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e SuperTennix, mentre in chiaro su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTE LIVE di Errani/Paolini.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2025 OGGI

Martedì 2 settembre (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30

J. Pegula USA vs B. Krejcikova CZE

J. Lehecka CZE vs C. Alcaraz ESP non prima 19:30

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

A. Sabalenka vs M. Vondrousova CZE

N. Djokovic SRB vs T. Fritz USA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

F. Thomas SUI vs J. Kennedy USA

M.R. Revathi IND vs H. Klugman GBR

S. Errani / J. Paolini ITA vs A. Muhammad USA / D. Schuurs NED (Inizio non prima delle 19.30 italiane)

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs L. Fernandez CAN / V. Williams USA (Inizio non prima delle 22.00 italiane)

M. Gonzalez / A. Molteni ARG vs R. Cash / J. Tracy USA

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport (match di Errani/Paolini)