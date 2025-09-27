Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Giappone 2025: Bagnaia torna a vincere e sconfigge Marquez a Motegi

Calato il sipario sulla Sprint Race di Motegi (Giappone), diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di proprietà della Honda, si è assistito a una gara vibrante. 12 giri nei quali i centauri si sono contesi i primi punti mondiali del week end, ricordando che il fieno in cascina è stato messo dai primi nove classificati di quest’oggi.

C’era curiosità su quello che sarebbe stato in grado di fare Marc Marquez. Lo spagnolo, presentatosi al via di questo week end con la voglia di chiudere i giochi matematicamente per il titolo, era chiamato a una prestazione in cui dover conciliare velocità e intelligenza, cercando di evitare errori e incamerando il più possibile da questa Sprint.

Nello stesso tempo si voleva capire se e quanto Francesco Bagnaia sarebbe stato consistente. Una stagione difficilissima per Pecco, in grande crisi sulla Ducati, schiacciato quasi dal confronto col compagno di team. Su una pista amica per caratteristiche, un’altra verifica. Curiosità c’era anche sul conto di Marco Bezzecchi, in evidenza con l’Aprilia.

Pecco, dunque, ha trionfato con la Rossa, prendendosi una grande soddisfazione. Alle sue spalle il compagno di squadra, Marc Marquez, e Pedro Acosta (KTM). A completare la top-5 Joan Mir (Honda) e Franco Morbidelli (Ducati). Ritiri per Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP GIAPPONE 2025

1 Francesco Bagnaia 63 Ducati – Ducati Lenovo Team 1:45.610 –

2 Marc Márquez 93 Ducati – Ducati Lenovo Team 1:44.982 +1.842

3 Pedro Acosta 37 KTM – Red Bull KTM Factory Racing 1:45.827 +3.674

4 Joan Mir 36 Honda – HRC Castrol 1:45.866 +4.300

5 Franco Morbidelli 21 Ducati – VR46 Racing 1:45.650 +5.130

6 Fabio Quartararo 20 Yamaha – Monster Energy 1:45.650 +8.913

7 Luca Marini 10 Honda – HRC Castrol 1:45.711 +9.102

8 Raúl Fernández 25 Aprilia – Trackhouse 1:45.968 +10.334

9 Ai Ogura 79 Aprilia – Trackhouse 1:45.821 +10.480

10 Alex Márquez 73 Ducati – Gresini Racing 1:45.782 +11.487

11 Fermín Aldeguer 54 Ducati – Gresini Racing 1:46.129 +13.492

12 Brad Binder 33 KTM – Red Bull Factory 1:46.237 +13.823

13 Fabio Di Giannantonio 49 Ducati – VR46 Racing 1:46.448 +15.425

14 Takaaki Nakagami 30 Honda – HRC Test Team 1:45.782 +16.352

15 Miguel Oliveira 88 Yamaha – Pramac 1:45.867 +18.211

16 Maverick Viñales 12 KTM – Red Bull Tech3 1:47.554 +20.706

17 Somkiat Chantra 35 Honda – LCR Idemitsu 1:46.775 +21.883

18 Alex Rins 42 Yamaha – Monster Energy 1:46.024 +43.428

RITIRATI

Jack Miller (Yamaha – Pramac) → out a 1 giro (best lap 1:45.883)

Johann Zarco (Honda – LCR Castrol) → out a 3 giri (best lap 1:45.506)

Enea Bastianini (KTM – Tech3) → out a 6 giri (best lap 1:45.331)