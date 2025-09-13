Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP San Marino 2025: Bezzecchi trionfa a Misano, cade Marc Marquez. Bagnaia fuori dalla top-10

Calato il sipario sulla Sprint Race di Misano, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, si è assistito a una gara vibrante. 13 giri nei quali i centauri si sono contesi i primi punti mondiali del week end, ricordando che il fieno in cascina è stato messo dai primi nove classificati di quest’oggi.

C’era curiosità su quello che sarebbe stato in grado di fare Marc Marquez. Lo spagnolo, partito dalla seconda fila, ha dovuto fare i conti con la verve dei piloti italiani. Centauri nostrani super motivati già da quanto accaduto nel corso delle qualifiche. Marco Bezzecchi, in pole-position, era particolarmente atteso a una prova di verifica importante in sella alla sua Aprilia, dopo essere stato veloce nel corso dell’intero fine-settimana.

Risposte si attendevano anche da Francesco Bagnaia. Pecco, solo ottavo al termine del time-attack, è stato costretto a partire da una posizione piuttosto arretrata in griglia e il via si è rivelato fondamentale. Non facile recuperare su un tracciato che non offre così tante opportunità di sorpasso.

Bezzecchi si è imposto, dunque, davanti allo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini) e a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). A completare la top-5 Franco Morbidelli (Ducati VR46) e l’iberico Pedro Acosta (KTM). Caduta per Marc Marquez (Ducati ufficiale), dopo essersi preso la vetta della gara ai danni del “Bez”. Indietro Bagnaia, fuori dalla zona punti e 13° sulla Ducati ufficiale.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP SAN MARINO 2025

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

4. Franco Morbidelli (Ducati)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Fermin Aldeguer (Ducati)

7. Luca Marini (Honda)

8. Jorge Martin (Aprilia)

9. Raul Fernandez (Aprilia)

10. Enea Bastianini (KTM)

11. Johann Zarco (Honda)

12. Ai Ogura (Aprilia)

13. Francesco Bagnaia (Ducati)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Maverick Vinales (KTM)

16. Miguel Oliveira (Yamaha)

17. Alex Rins (Yamaha)

18. Augusto Fernandez (Yamaha)

19. Somkiat Chantra (Honda)

RITIRATI

Brad Binder (KTM)

Marc Marquez (Ducati)

Fabio Quartararo (Yamaha)

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP SAN MARINO 2025

1 Marco Bezzecchi Aprilia Aprilia Racing 1:31.498 –

2 Álex Márquez Ducati Gresini Racing 1:31.870 +1.000

3 Fabio Di Giannantonio Ducati VR46 Racing 1:31.498 +2.551

4 Franco Morbidelli Ducati VR46 Racing 1:31.877 +3.526

5 Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:31.986 +6.834

6 Fermín Aldeguer Ducati Gresini Racing 1:31.895 +6.960

7 Luca Marini Honda HRC Castrol 1:32.611 +9.307

8 Jorge Martín Aprilia Aprilia Racing 1:33.192 +11.027

9 Raúl Fernández Aprilia Trackhouse MotoGP 1:32.098 +11.594

10 Enea Bastianini KTM Red Bull KTM Tech3 1:32.001 +12.928

11 Johann Zarco Honda LCR Castrol 1:32.301 +15.490

12 Ai Ogura Aprilia Trackhouse MotoGP 1:32.284 +15.600

13 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:32.610 +16.129

14 Jack Miller Yamaha Prima Pramac 1:32.629 +16.727

15 Maverick Viñales KTM Red Bull KTM Tech3 1:32.626 +16.861

16 Miguel Oliveira Yamaha Prima Pramac 1:32.361 +17.576

17 Álex Rins Yamaha Monster Energy 1:33.155 +18.716

18 Augusto Fernández Yamaha Factory Racing 1:32.937 +27.893

19 Somkiat Chantra Honda LCR Idemitsu 1:33.142 +28.333

RITIRATI

Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:32.131 Ritirato (−3 giri)

Marc Márquez Ducati Lenovo Team 1:31.111 Ritirato (−7 giri)

Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy 2:28.169 Ritirato (−7 giri)