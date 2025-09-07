GP Catalogna
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2025: Alex Marquez vince davanti a Marc, sul podio Bastianini
Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 7 settembre il fine settimana del GP di Catalogna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 24 giri del circuito di Barcellona, valida per la quindicesima tappa del calendario di MotoGP.
ORDINE D’ARRIVO GARA GP CATALOGNA 2025 MOTOGP
1 A. Marquez 40’14.093
2 M. Marquez +1.740
3 E. Bastianini +5.562
4 P. Acosta +13.373
5 F. Quartararo +14.409
6 A. Ogura +15.055
7 F. Bagnaia +16.048
8 L. Marini +16.372
9 M. Oliveira +16.937
10 J. Martin +18.492
11 R. Fernandez +19.489
12 J. Mir +20.159
13 M. Viñales +22.792
14 J. Miller +24.351
15 F. Aldeguer +24.592
16 S. Chantra +37.393
17 A. Espargarò +43.202
RIT F. Morbidelli ritiro
RIT L. Savadori ritiro
RIT A. Rins ritiro
RIT F. Di Giannantonio ritiro
RIT J. Zarco ritiro
RIT M. Bezzecchi ritiro