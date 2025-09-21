Olyslagers batte Mahuchick sotto la pioggia ed è la nuova campionessa mondiale di salto in alto

Dopo aver rivestito a lungo il ruolo di eterna piazzata, Nicola Olyslagers si consacra finalmente con una stagione perfetta ed è la nuova campionessa del mondo di salto in alto sia al coperto che all’aperto. L’australiana ha trionfato quest’oggi sulla pedana bagnata dello stadio Nazionale di Tokyo, conquistando il primo titolo mondiale outdoor della carriera (il terzo complessivo contando quelli indoor) dopo il bronzo di Budapest 2023.

La primatista d’Oceania (con il 2.04 del recente successo nelle Finali di Diamond League a Zurigo) ha avuto il merito di non commettere errori sulle misure più accessibili in condizioni complicate per via della pioggia, superando al primo tentativo 1.93, 1.97 e 2.00 prima di fermarsi sbagliando tre volte a quota 2.02. A conti fatti il 2.00 saltato in prima prova si è rivelato decisivo per il successo della due volte vice-campionessa olimpica.

L’unica avversaria in grado di superare i 2 metri è stata la rivelazione polacca Maria Zodzik, che ha ritoccato il personale di due centimetri saltando 2.00 all’ultimo tentativo e conquistando un argento assolutamente insperato alla vigilia. Quarto podio di fila ai Mondiali outdoor per l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, che non è riuscita a bissare il titolo mondiale ottenuto a Budapest nel 2023 dovendosi accontentare del bronzo con 1.97 e poi tre errori tra 2.00 e 2.02. La campionessa olimpica in carica e primatista mondiale condivide il terzo posto con la giovane serba Angelina Topic, appaiata a Mahuchikh con la stessa misura e lo stesso numero di errori.