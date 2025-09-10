Olimpia Milano: Messina “Mio ultimo anno? Non dev’essere tema”

È tornato ufficialmente a parlare Ettore Messina, dopo il ko in semifinale la scorsa stagione in campionato e il coach dell’Olimpia Milano si è presentato davanti alla stampa per fare il punto dopo il mercato estivo e su quella che sarà la sua ultima stagione da capo allenatore. Un tema che, però, per Messina deve assolutamente non essere centrale, anzi.

“Era una cosa di cui già parlavamo da tempo e siamo andati in quella direzione. Non è un mistero che abbiamo riportato qui Peppe Poeta, perché abbiamo dei progetti importanti per lui. Parlare di me, che sia il mio ultimo anno, come, dove, perché, in questo momento deve essere una cosa di cui parliamo a fine stagione, nel senso che non deve distrarre la squadra” ha esordito Messina, che poi ha voluto nuovamente elogiare proprio il suo erede designato.

“Credo che abbia dimostrato l’anno scorso di avere le qualità tecniche e anche le qualità umane per gestire un gruppo che gioca sopra una questione importante. Sono arrivati alla finale scudetto e credo che la sua squadra abbia giocato bene. Inoltre, non è una persona che va sopra le righe o che si fa notare per qualcosa di diverso da quello che fa in campo in quel determinato momento” ha continuato il coach biancorosso. “Non mi permetto di dare un giudizio ma l’ho trovato più sicuro di quello che è il suo modo di affermarsi in campo, di proporre, di discutere”.

Brutte notizie, invece, dall’infermeria, dove uno degli acquisti più attesi rischia uno stop prima ancora di iniziare l’avventura in biancorosso. “È tornato con una tendinite abbastanza importante. e adesso vediamo, un pochino, bisogna andarci coi piedi di piombo” le parole di Messina parlando di Guduric. Mentre per quel che riguarda un altro nuovo acquisto, Totè, i tempi sono vaghi. “È un giocatore che adesso sta seguendo su un suo piano di riabilitazione da questo infortunio, che ha avuto alla fine della stagione e, nel momento in cui dovesse essere disponibile, è un giocatore su cui contiamo. Tempistica? No, in questo momento non ce l’ha la tempistica”.

Migliori, invece, le notizie riguardanti Stefano Tonut, che ha saltato l’Europeo per un infortunio. “Ancora non ha fatto un allenamento di pallacanestro, perché è tornato con questa lesione. Però adesso ha ripreso a fare degli allenamenti individuali anche spinti. Se tutto va bene, diciamo che fra un paio di giorni dovrebbe unirsi la squadra. Sarebbe bello averlo qualche minuto sabato a Brescia, altrimenti verrà la settimana prossima” le parole del coach.