Oblique Seville, l’uomo più veloce del Pianeta: i 100 metri parlano giamaicano ai Mondiali, Thompson argento

Oblique Seville è l’uomo più veloce del Pianeta. Il giamaicano ha vinto la gara regina dei Mondiali 2025 di atletica, imponendosi nella prova che incorona il fulmine della Terra, dettando legge sui 100 metri che portano con sé un qualcosa di ancestrale e che sono sempre avvolti da un fascino di magia e da un alone unico nel suo genere.

Il formidabile 24enne riesce finalmente a salire su un podio internazionali dopo i quarti posti conseguiti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali 2022 e 2023, sciorinando una prestazione tecnicamente stellare sotto gli occhi di Usain Bolt, l’ultimo giamaicano a trionfare in una rassegna iridata (2009, 2013, 2015, nel 2011 si impose il loro connazionale Yohan Blake) prima dei tre sigilli statunitensi (Justin Gatlin nel 2017, Christian Coleman nel 2019, Fred Kerley nel 2022 e Noah Lyles nel 2023).

Il bronzo olimpico della 4×100, che in questa stagione aveva corso in 9.86 a Londra e in 9.87 a Losanna (sempre in Diamond League), è andato via in progressione e si è scatenato in un finale magistrale, travolgendo l’intera concorrenza e trionfando con il personale di 9.77 (0,3 m/s di vento a favore). Oblique Seville ha travolto il connazionale Kishane Thompson (9.82) nello spalla a spalla finale, firmando così la prima doppietta giamaicana della storia.

Lo statunitense Noah Lyles, Campione Olimpico di Parigi 2024 e vincitore del titolo iridato due anni fa, è rimasto un po’ bloccato in partenza (0.192 il tempo di reazione) e si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo. Partenza affannata dell’altro americana Kenneth Bednarek, che ha chiuso in quarta posizione (9.92) davanti al sudafricano Gift Leotlela (9.95). La finale è stata condizionata dalla partenza falsa del botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico dei 200 metri), sesto posto per il nigeriano Kayinsola Ajayi (10.00) davanti al sudafricano Akani Simbine (10.04).