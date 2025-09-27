Nuovo infortunio per Jorge Martin: referto impietoso dopo la caduta a Motegi

Piove sul bagnato nel sabato dell’Aprilia a Motegi (Giappone). Sul tracciato nipponico, la Sprint Race dei due alfieri di Noale è finita alla prima curva. Sì, perché Jorge Martin nel tentativo di recuperare posizioni ha azzardato una frenata troppo ritardata all’ingresso di curva-1.

Il campione del mondo 2024 ha perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente a terra e nella dinamica coinvolgendo il suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, anch’egli caduto senza rendersi assolutamente conto di quanto fosse accaduto.

Il romagnolo non ha subito conseguenze, mentre per Jorge si apre un nuovo capitolo di questo 2025 nero per lui sul fronte infortuni. Dopo aver fatto “incetta” di lesioni tra test pre-season, allenamento e gara in Qatar, l’iberico ha rimediato una frattura scomposta alla clavicola destra. Per questa ragione, il centauro spagnolo è stato trasportato in ospedale per intervenire a livello chirurgico con l’assestamento della situazione clinica attraverso un’operazione.

Si preannuncia, quindi, un altro stop per lui e non era quello che Massimo Rivola si sarebbe certamente augurato quest’oggi in terra giapponese.