Nuoto, Simone Barlaam in trionfo ai Mondiali paralimpici. Altre cinque medaglie per l’Italia

Bilancio ampiamente positivo per i colori azzurri anche nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di nuoto paralimpico, andata in scena ieri a Singapore. L’Italia ha archiviato infatti altri cinque piazzamenti sul podio, raggiungendo quota 20 medaglie e attestandosi virtualmente al secondo posto nel medagliere della manifestazione con 7 ori, 7 argenti e 6 bronzi.

L’uomo copertina del day-3 è sicuramente Simone Barlaam, stella del movimento tricolore, che ha dominato la finale dei 100 farfalla S9 vincendo per dispersione con un tempo eccezionale di 57″96. Il 25enne milanese ha ritoccato così il suo record dei campionati ed il primato europeo della specialità, avvicinandosi a meno di sette decimi dal world record dell’australiano William Martin (57″19 nel 2021 a Tokyo).

Seconda medaglia individuale a Singapore 2025 per Carlotta Gilli, che replica l’argento dei 100 farfalla arrivando seconda anche nei 100 stile libero S13 in 1’00″57 dietro alla statunitense Olivia Chambers (1’00″11) e davanti all’altra americana Grace Nuhfer (1’00″72). Italia che può sorridere anche per gli argenti di Alberto Amodeo nei 100 farfalla S8 in 1’02″87 e di Francesco Bettella nei 100 dorso S1 in 2’39″58 oltre al bronzo di Angela Procida nei 100 dorso S2 in 2’32″32.