Nuoto, Italia ancora sul tetto del mondo! Altri 6 podi e vittoria nel medagliere dei Mondiali paralimpici

Epilogo trionfale per la spedizione azzurra impegnata all’OCBC Aquatic Centre di Singapore per i Campionati Mondiali 2025 di nuoto paralimpico, evento clou della stagione che inaugura il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028. L’Italia, grazie ad un’ultima giornata entusiasmante da tre vittorie e sei podi, ha vinto la volata finale con Stati Uniti, Cina, Ucraina e Gran Bretagna aggiudicandosi il primo posto nel medagliere per la quarta rassegna iridata consecutiva con un bottino complessivo di 18 ori, 17 argenti e 11 bronzi.

Day-7 in cui Simone Barlaam ha confermato il suo ruolo di protagonista assoluto della manifestazione, imponendosi nei 50 stile libero S9 con il tempo di 24″20 e conquistando il quarto titolo individuale a Singapore. Poker dorato a livello personale anche per Monica Boggioni, che ha dettato legge nella finale dei 100 stile libero S5 dominando la scena in 1’20″65.

Quarta medaglia e secondo oro dei Mondiali per il giovane talento Gabriele Lorenzo, che ha sfoderato una prestazione strepitosa vincendo la finale dei 100 stile libero S3 in 1’33″25 con il nuovo record europeo e dei Campionati, regalando all’Italia il sorpasso sugli USA ed il primato nel medagliere all’ultima occasione utile. Quest’oggi sono arrivati anche gli argenti di Federico Bicelli nei 100 stile libero S7 (1’00″80), di Federico Cristiani nei 200 stile libero S4 (2’50″92) e di Carlotta Gilli nei 200 misti SM13 (2’28″69).