Nuoto, iniziata l’avventura di Sara Curtis negli USA: il discorso di Todd DeSorbo e i primi allenamenti

L’avventura è iniziata. Sara Curtis ha dato il via a una nuova fase della sua giovanissima carriera natatoria e di vita. Andare a studiare negli USA nella University of Virginia, dove ha ricevuto una borsa di studio, è una sfida con se stessa in primis, perché chiamata ad adattarsi a un nuovo metodo di studio e ancor di più a una nuova metodologia di allenamento in piscina.

Del resto, le sue motivazioni sono quelle di continuare nella sua crescita e di ampliare le sue conoscenze in tutti i sensi. Vista in questa chiave, l’esperienza negli USA può essere un arricchimento importante, in una realtà altamente qualificata dal punto di vista natatorio. Nel gruppo guidato dal tecnico Todd DeSorbo tante atlete di spicco come Gretchen Walsh e Kate Douglass, affermatesi a livello internazionale con la compagine americana.

Curtis vorrà mettersi alla prova e imparare nel più breve tempo possibile, per poter migliore i suoi tempi e sfidare il mondo nei 50 e nei 100 stile libero, distanze nelle quali vanta già i record nazionali. Nel discorso di inizio della preparazione, DeSorbo è stato molto chiaro: “Tutti prima o poi fanno fatica. Non puoi migliorarti se non soffri. Sono proprio i giorni difficili, quelli in cui sei stanco e ti senti sotto pressione, che ti fanno crescere davvero. La motivazione non c’è mai quando serve: bisogna saperla costruire“.

See more

Concetti chiari che Sara dovrà assorbire e far suoi per riuscire a evolversi come persona e atleta. Non resta che attendere l’evoluzione di questo percorso dell’atleta piemontese.