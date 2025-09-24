Nuoto, altro show dell’Italia nel quarto giorno dei Mondiali paralimpici a Singapore

Altro show dell’Italia ai World Para Swimming Championships all’OCBC Aquatic Centre di Singapore. Nella piscina asiatica la compagine tricolore ha avuto modo di arricchire il proprio “tesoretto”. Nel quarto giorno di gare, gli azzurri hanno conquistato ben 10 medaglie, con la seguente distribuzione: 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Il computo complessivo ha visto la compagine del CT Roberto Bonanni raggiungere quota 30 podi (10 ori, 11 argenti e 9 bronzi), in seconda posizione nel medagliere alle spalle della Cina e davanti alla Gran Bretagna. Formazione tricolore la migliore per il numero complessivo di top-3.

Il tris d’ori odierno porta la firma di Simone Barlaam, Arjola Trimi e di Antonio Fantin. Barlaam si è imposto nei 100 stile libero S9 col tempo di 52″70, precedendo i due francesi Hector Denayer (55″89) e Ugo Didier (56″07). Per il fuoriclasse milanese è il secondo metallo più pregiato a livello personale in questa rassegna iridata, stampando anche il nuovo record dei campionati.

Strepitosa Trimi. Nei 200 sl S2 l’atleta nostrana ha conquistato il nuovo record del mondo della distanza di 4’24″56, mettendosi alle spalle la spagnola Teresa Perales (4’27″18) e la messicana Fabiola Ramirez Martinez (5’12″66). Fantin, da par suo, si è confermato il migliore nei 400 stile libero S6, ricordando l’oro paralimpico di Parigi 2024 nella specialità. Il nuotatore tricolore ha toccato la piastra in 4’52″61, facendo meglio sensibilmente del brasiliano Talisson Henrique Glock (5’00″99) e del russo Andrei Granichka (5’03″79).

Il festival delle medaglie per il Bel Paese ha previsto, poi, quattro piazze d’onore con Federico Bicelli nei 100 dorso S7, Monica Boggioni nei 200 misti SM5, Xenia Francesca Palazzo nei 100 stile libero S8 e Alberto Amodeo nei 100 sl S8 e tre terzi posti con Carlotta Gilli nei 100 dorso S13, Francesco Bettella nei 200 sl S1 e Giulia Ghiretti nei 200 misti SM5.