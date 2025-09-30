Numeri spaventosi per Jannik Sinner grazie all’approdo in finale a Pechino

Sono numeri spaventosi quelli di Jannik Sinner, dopo la semifinale di Pechino (Cina) vinta contro l’australiano Alex de Minaur. Il n.2 del ranking si è imposto col punteggio di 6-3 4-6 6-2, avendo un calo di rendimento per un fastidio fisico, ma riuscendo comunque a trovare le soluzioni nel terzo e a fare la differenza.

Il suo bilancio nei match disputati sul cemento outdoor nelle ultime 52 settimane è il seguente: 36 vittorie e 2 sconfitte e gli unici ko portano il nome dello spagnolo Carlos Alcaraz (Cincinnati e US Open). Sulla superficie hard la sua resa è straordinaria, visto che parliamo della nona finale consecutiva nel massimo circuito internazionale.

In altre parole l’ultima volta in cui Jannik non si è spinto all’atto conclusivo in tornei sul duro risale all’Open del Canada del 2024. Successivamente, ha ottenuto i seguenti risultati:

– Vittoria nel torneo di Cincinnati 2024

– Vittoria negli US Open 2024

– Finale a Pechino 2024

– Vittoria a Shanghai 2024

– Vittoria nelle ATP Finals 2024

– Vittoria negli Australian Open 2025

– Finale a Cincinnati 2025

– Finale agli Us Open 2025

– Finale a Pechino 2025

Parliamo di un bilancio di 50 vittorie in 53 partite disputate e le sconfitte sono sempre da attribuire ad Alcaraz, l’unico giocatore in grado di creare dei problemi all’azzurro. Nove gli atti conclusivi in serie sui campi in cemento, come detto, eguagliando nell’Era Open Ivan Lendl. Una graduatoria che vede Novak Djokovic e Roger Federer svettare con 13 finali, a precedere Andre Agassi (11) e la coppia Lendl/Sinner. L’azzurro è anche il primo giocatore a vincere 13 semifinali consecutive a livello ATP prima di compiere 25 anni dai tempi di Federer nel 2006.