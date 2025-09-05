Non solo Luka Doncic: chi sono i giocatori della Slovenia che affronteranno l’Italia agli Europei

L’epilogo thrilling di Grecia-Spagna, oltre a sancire la clamorosa eliminazione degli iberici campioni in carica, ha relegato l’Italia al secondo posto del girone C nei Campionati Europei 2025 di basket. Gli Azzurri, scivolati così nella parte bassa del tabellone (molto più affollata e competitiva dell’altra), dovranno affrontare agli ottavi di finale la Slovenia di Luka Doncic.

Appuntamento fissato dunque domenica 7 settembre alle ore 17.30 italiane sul parquet della Xiaomi Arena di Riga (in Lettonia) per un match da brividi, il primo da dentro o fuori per l’Italbasket nel torneo. Fontecchio e compagni sfideranno la terza classificata del gruppo D, che non ha brillato nella prima fase della manifestazione con tre vittorie (Islanda, Belgio e Israele) e due sconfitte contro Polonia e Francia.

Doncic è stato ovviamente il trascinatore della squadra slovena, mettendo a segno addirittura 32.4 punti (top scorer degli Europei), 8 rimbalzi e 8.4 assist di media a partita con all’attivo anche una tripla doppia contro il Belgio da 26+10+11. A basket però si gioca in cinque e la Slovenia, nonostante alcune assenze pesanti, può contare anche su altri elementi di spessore in grado di accendersi da un momento all’altro sfruttando i vantaggi creati dalla stella dei Lakers nella metà campo offensiva.

In questo sistema diventano fondamentali le percentuali dei tiratori, tra cui Klemen Prepelic (Dubai), Edo Muric (Ilirija), Gregor Hrovat (Dijon) e Aleksej Nikolic (Cedevita Olimpija), tutti racchiusi tra gli 8.2 ed i 10.4 punti di media nella fase a gironi. Sotto canestro il punto di riferimento sloveno è Alen Omic (ex Buducnost), che sta viaggiando sin qui con 7.4 punti e 8.6 rimbalzi a partita.